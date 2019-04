Astronomer: Vi har gjort en 'banebrydende' opdagelse

European Southern Observatory, ESO, der er et samarbejde mellem 11 europæiske lande om drift af et astronomisk observatorium, var 1. april ude med et varsel. Og der er altså ikke tale om en aprilsnar

European Southern Observatory, ESO, der er et samarbejde mellem 11 europæiske lande om drift af et astronomisk observatorium, var 1. april ude med et varsel. Og der er altså ikke tale om en aprilsnar.

De fortalte i en pressemeddelelse, at de afslører noget stort på et pressemøde 10. april kl 15 dansk tid. Det skriver Sciencealert.com ifølge Videnskab.dk.

Vi kan endnu ikke vide det med sikkerhed, men rygterne lyder, at det første billede af et sort hul vil blive præsenteret.

ESO skriver nemlig i pressemeddelelsen, at de vil præsentere noget »banebrydende« fra de første resultater fra Event Horizon Telescope.

Event Horizon Telescope er et internationalt projekt mellem de store rumteleskoper, som alle i årevis har stirret ind i hjertet af Mælkevejen i håb om at fange et billede af Sagittarius A*, vores galakses supermassive sorte hul.

Et billede af et sort hul, spørger du måske forundret, og det med rette. For sorte huller er usynlige. De absorberer al elektromagnetisk stråling, hvilket betyder, at ingen af vores teleskoper, der opfanger optisk lys, radio-, røntgen eller gammastråling, kan se dem.

Og derfor har vi heller aldrig set et sort hul før.

Men den såkaldte ’Event Horizon’, området lige udenfor den del af det sorte hul, der opfanger alt lys, er teoretisk set mulig at se.

Det er dog ikke nemt. Rumtiden omkring et sort hul opfører sig underligt, og derudover er Sagittarius A* meget langt væk og omgivet af en tyk sky af støv og gas.

Men Jordens samlede teleskopkræfter har nu opfanget deres første resultat, og datamængden var efter sigende så stor, at den ikke var praktisk at transportere via internettet, men måtte lægges på harddiske og transporteres til en supercomputer til analyse.

