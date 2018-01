Babyer indånder en sky af skidt og bakterier fra gulvtæppet

Hvis småbørn får lov at kravle på et gulvtæppe, hvirvler de skidt og snavs op omkring sig, viser et nyt studie. Men måske er det slet ikke noget problem, siger en forsker

I et gulvtæppe er der god grobund for, at skidt og snavs kan ligge og hygge sig.

Èn ting er at gå oven på et tæppe fyldt med bakterier – noget andet er at kravle hen over det.

Sidstnævnte er mest forbeholdt småbørn, og faktisk inhalerer de små skabninger fire gange så meget biologisk materiale, f.eks. støv, som voksne målt ud fra per kilogram af kropsmassen.

Sådan lyder konklusionen i et nyt studie, hvor forskerne lavede en robotbaby, der kravlede rundt på almindelige gulvtæpper.

Det skriver ScienceAlert.com ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se den lidt syrede robotbaby kravle rundt på et tæppe

Læs mere på Videnskab.dk: Barndom på landet beskytter mod astma og allergi

Forskere fra USA og Finland var interesserede i, hvordan babyer kommer i kontakt med bakterier, og de udviklede derfor aluminiumsrobotten for at teste mængden af biologisk materiale i luften, eksempelvis støv, når robotten kravler på et tæppe.

Deres test viste, at helt små babyer, der ofte ligger på maven og skubber sig fremad med armene, inhalerer 20 gange mere skidt end børn, der kravler.

- De laver virkelig en koncentreret sky af mikrober omkring dem selv, mens de prøver at kravle, siger Brandon Boor, der er forsker på Purdue University og hovedforfatter til studiet, til ScienceAlert.com ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvor kommer støvet fra?

Men måske er børnenes inhalering af støv og bakterier ikke nødvendigvis farlig for dem, forklarer Brandon Boor.

- Mange studier viser, at inhalering af mikrober og allergibærende-partikler i det tidlige stadie af livet faktisk spiller en vigtig rolle for udviklingen og beskyttelse mod astma og allergi-sygdomme.

Vi kan nemlig udvikle et velreguleret immunforsvar, når vi i en tidlig alder kommer i kontakt med harmløse støv-partikler og bakterier, siger Brandon Boor.

