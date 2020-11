Bakterie overlever et år udenfor rumstation

Astronauter er seje, men hvis du spænder en nøgen astronaut fast til ydersiden af den Internationale Rumstation, ISS, vil der ikke gå mere end et par minutter, før det ydre rum får gjort en ende på ham.

Men bakterien Deinococcus radiodurans, som findes i alt fra elefantlort til granitten i antarktiske klipper, er lavet af noget lidt andet stof end os mennesker, og for dem er det ingen sag at overleve mere end et år under lignende omstændigheder. Det bekræfter et nyt studie,

skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Der er et utal af farer fra det ydre rum, som organismer står over for, når de ikke længere er beskyttede af Jordens livgivende atmosfære.

Heriblandt dødelig UV-stråling, iskolde og brandvarme temperaturer samt vægtløshed, som er overraskende farligt over længere tid.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor mister astronauter synet? Vildt vægtløsheds-forsøg giver nye svar

Derfor imponerer D. radiodurans, der modstod alle disse ekstreme forhold, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Bakterien var del af et eksperiment, hvis mål er at afprøve effekterne af det ydre rum på forskellige typer mikrober.

En kultur af D. radiodurans fik i 2015 sin egen lille beholder på det japanske Kibo-modul på ISS, hvor en bestemt sektion kaldet ‘Exposed Facility Unit’ er bygget således, at det ikke yder nogen særlig beskyttelse fra de ekstreme forhold i det ydre rum.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvordan kan liv i rummet se ud?

Da forskerne fik bakteriekulturen ned på Jorden igen, blev de sammenlignet med en kontrolgruppe, som ikke havde været i rummet, skriver ScienceAlert.

Langt færre af de rumrejsende D. radiodurans overlevede sammenlignet med deres jordboende søskende, men de, som gjorde, havde ingen tydelige skavanker.

Grunden til, at D. radiodurans i første omgang blev valgt til eksperimentet, var, at man tidligere allerede var kommet til at udsætte bakterien for hele tre år ude i rummet, uden beskyttelse, skriver ScienceAlert.

Visse bakteriers evne til tilsyneladende at overleve på ubestemt tid i det ydre rum kan måske fortælle os noget om, hvordan livet opstod på Jorden, eller måske hvordan det ankom hertil.

Andre artikler på Videnskab.dk

Tarmbakterierne hjælper dig: Sådan får du den bedste tarmflora

Kæmpe gåde er løst: Forskere finder kilden til mystisk radiosignal fra rummet

Forsker: Bjørnedyrene kan sagtens overleve på Månen