Bedstemor tager foto: Har fanget NASA’s opmærksomhed

Man behøver ikke være udstyret med et kæmpe teleskop eller en kandidatgrad i astronomi for at få et pletskud af nogle af universets mange vidundere.

Det er 60-årige Jean Dean, bedstemor, tidligere havforsker og amatørastronom, beviset på.

Fra sin baghave på de britiske Kanaløer ud fra den franske vestkyst tog hun et enestående billede af stjernetågen Rosette, som selveste NASA nu har udvalgt og delt, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Stjernetågen Rosette er en gigantisk støvsky 5.000 lysår fra Jorden, og den fylder omtrent fem gange så meget som en fuldmåne på nattehimlen, selvom den er langt mindre lysstærk.

Jean Dean tog billedet, der er taget med 13 timers eksponeringstid, i forbindelse med et stjernekigger-kursus.

Siden fik en ven hende til at sende det ind til NASA, der altså valgte det som del af deres Astronomy Picture of the Day-føljeton (APOD), hvor de hver dag deler et nyt astronomi billede.

- Som amatør er det en stor ære at få sit billede valgt til APOD, og det var en kæmpe overraskelse, fortæller Jean Dean til lokalmediet Guernsey Press ifølge ScienceAlert.

Rosette bliver typisk sammenlignet med et dødningehoved, men på Jean Deans billede ligner stjernetågen mest af alt en smuk, rød blomst.

I beskrivelsen af billedet på APOD’s hjemmeside, skriver NASA, at kronbladene på den kosmiske rose er gigantiske stjerneformationer, der gemmer på tusindvis af unge stjerner, der ikke er mere end et par millioner år gamle.

Jean Dean dedikerer billedet til den samme ven, der fik hende til at indsende billedet, og som for nyligt er gået bort.

