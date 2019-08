Bekræftet: Juli var den varmeste måned, siden man begyndte at måle

I sidste uge blev det beskrevet, at EU-klimatjenesten Copernicus Climate Change Service var kommet frem til, at juli 2019 var den varmeste måned, som nogensinde var blevet målt.

Dog var det i så tæt løb med juli og august i 2016, at det var svært at sige med sikkerhed.

Men ifølge The Washington Post har både Berkeley Earth og amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) istemt sig målingerne - og nu ser det altså ud, som om at der ikke længere er noget at rafle om.



Det skriver Videnskab.dk.

Dette års juli var hele 0,95 grader varmere end det forrige århundredes gennemsnitlige juli, ifølge NOAA, som også oplyser, at ni ud af ti af de varmeste juli-måneder, som nogensinde er registreret, er målt siden 2005.



Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor er lorten brun?

Den varme juli, som bød på hedebølger over hele den nordlige halvkugle, gik særligt hårdt ud over Indlandsisen på Grønland.

Varmen satte gang i voldsomme nedsmeltninger af isen, hvilket medførte, at 12,5 milliarder ton is smeltede på et enkelt døgn. Det er den største mængde, som nogensinde er smeltet på en dag, siden man gik i gang med at observere Indlandsisen i 1950.

Ifølge The Washington Post er de ekstreme varmerekorder særligt overraskende set i lyset af, at El Niño-vejrfænomenet, som ofte bærer en stor del af ansvaret, når der bliver slået varmerekorder om sommeren, ikke har været særligt udpræget i år.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forskere giver svar: Hvad er den bedste slankekur?

Fodbold: Derfor sparker du over mål

Din urin afslører, hvad du spiser