'Berygtet' folk var misforstået i et halvt århundrede

En stamme i Uganda har i flere årtier haft ry for at være utrolig egoistiske og nærige mennesker.

Men den antagelse har en række forskere fra Rutgers University i New Jersey i USA nu modbevist, skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Stammefolket kaldes Ik og er en lille etnisk gruppe, som bor i det nordøstlige hjørne af Uganda nær grænsen til Kenya og Sydsudan.

I 1972 blev Ik-folket omtalt i etnografien ’The Mountain People’ af en fremtrædende antropolog ved navn Colin Turnbull. Udover at han påstod, at Ik-folket var egoistiske og nærige, tilskrev han opførslen, som han var vidne til, en kultur af egoisme.

Bogen blev senere til et teaterstykke samt omtalt i flere medier.

Nu antyder forskere, at omdømmet er fuldstændig ufortjent, skriver Rutgers University ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvordan ser mennesket ud om en million år?

Ledende forfatter af studiet, Cathryn Townsend, der er tidligere Rutgers-forsker og nu fakultetsmedlem på Baylor University, tilbragte 2016 med Ik-folket og vendte tilbage kort i 2017 og 2018.

Hun fandt, at stammen samarbejdede ganske godt og ikke var mindre generøse end andre samfund, som kæmper med hungersnød. Tværtimod indeholdt deres kultur mange generøse træk.

For eksempel nævner Cathryn Townsend et af Ik-folkets favorit-ordsprog: 'Tomora marang', som betyder: 'Det er godt at dele'.

Samtidig mener Ik-folket, at Jordens ånder straffer dem, der ikke deler, samt belønner de meget generøse.

Læs mere på Videnskab.dk: Vores forfædre havde sex med mystisk menneskeart

Forskerne fra Rutgers University antager, at grunden til, at antropologen Turnbull observerede egoisme blandt Ik-folket, kan være, at han oplevede dem under en hungersnød.

Samtidig fulgte han måske en tendens blandt antropologer til at tilskrive al menneskelig adfærd til kultur.

Derfor ønsker forskerne fremadrettet, at andre forskere tænker flere faktorer ind, som kan være med til at forme adfærd, siger Lee Cronk, seniorforfatter og professor ved Rutgers University i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- En anden implikation er, at vi ikke længere kan bruge Ik som et eksempel på et samfund, der har omfavnet egoisme. Ik-folket er lige så samarbejdsvillige og generøse som andre mennesker over hele verden. De fortjener ikke det omdømme, de har fået af Turnbulls bog, siger han i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

