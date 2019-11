Betingelse for liv: Vanddamp vælter op fra Jupiters måne

Vanddampen er et stærkt bevis på, at Jupiters måne Europa har et flydende hav under sin overflade. Havet kunne gemme på liv

Europa, en af Jupiters 79 måner, er et af de hotteste objekter i vores solsystem.

Månen har nemlig alle forudsætninger for, at den kan huse liv, hvilket også har gjort den til et højprioritets-objekt at undersøge for NASA.

Nu er Europa blevet endnu mere interessant, skriver NASA i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk. Du kan se en video af opdagelsen over artiklen.

En NASA-ledet forskergruppe har således - for første gang - fundet et direkte og målbart bevis for, at der findes vanddamp på Jupiter-månen.

Lucas Paganini, planetforsker ved NASA, der har ledet vandjagten på Europa, er tilfreds:

- De væsentlige kemiske grundstoffer (kulstof, brint, ilt, kvælstof, fosfor og svovl) og forskellige energikilder, der udgør to ud af de tre forudsætninger for liv, findes overalt i Solsystemet, fortæller Lucas Paganini i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Men den tredje - flydende vand - er svær at finde andre steder end på Jorden. Selvom forskere endnu ikke har observeret flydende vand direkte (på Europa, red.), så har vi fundet det næstbedste i form af vanddamp, tilføjer han.

Forskere har længe haft gode indikationer på, at der findes flydende vand, der en gang imellem skydes ud i rummet fra store gejsere under Europas isklædte overflade.

Det er bare aldrig blevet observeret direkte, hvilket forskergruppen nu har gjort ved at observere Europa meget nøje gennem et af verdens største teleskoper ved Keck Observatoriet på Hawaii.

På observatoriet brugte forskerne et spektrogram, der kan give indsigt i partikler og molekylers kemi ved hjælp af infrarødt lys.

Vandmolekyler udsender en specifik frekvens af infrarødt lys, når de bliver ramt af Solens stråler, og forskerne brugte denne egenskab til at afgøre, at der virkelig var tale om vanddamp.

Forskergruppen observerede så mange vandmolekyler på vej ud af Europas iskappe, at de ville kunne fylde et helt olympisk svømmebassin på 2,5 millioner liter inden for et par minutter.

Observationen sætter to streger under, at der findes vanddamp på Europa, og det kommer uden tvivl til at hjælpe forskere med at forstå månen.

Resultatet bakker eksempelvis op om en herskende teori, der går på, at der under Europas is-overflade findes et hav af flydende vand, der er dobbelt så stort som Jordens hav.

Lucas Paganini og hans forskerhold har publiceret deres observationer i tidsskriftet Nature Astronomy.





