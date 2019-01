Biolog: Skrup-liderlige tudser red rundt på pytonslange

Det var måske noget så banalt som lysten til at parre sig, der for nylig fik en mindre flok australske agatudser til at tage sig en tur på en uforvarende pytonslange. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af fænomenet.

Australske Paul Mock fangede episoden under et voldsomt stormvejr i den afsidesliggende by Kununurra i det vestlige Australien.

Stormen havde givet byen næsten 70 millimeter regn, og Paul Mock var ude for at se, om den nærliggende dæmning kunne holde stand imod vandmasserne.

Det var her, at han opdagede den 3,5 meter lange pytonslange, der flygtede fra den stigende vandstand sammen med sine passagerer.

- Han var bogstaveligt talt på vej i fuld fart hen over græsset med frøerne hængende på, fortæller Paul Mock til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Dyrker alle hanner sex med hvem som helst?

Paul Mock offentliggjorde sin opdagelse på Twitter, og hans egen teori var, at tudserne havde fået et lift på slangen for at undslippe den lokale oversvømmelse.

Næste morgen kommenterede biologen Jodi Rowley dog, at der nærmere var tale om en hel masse ’meget’ liderlige agatudser, der gav slangen lidt kærlighed.

- Han-agatudser lader sig nemt rive lidt med. Denne FANTASTISKE video minder mig om dengang, jeg fandt en agatudse i færd med at parre sig med en rådden mango i det nordlige Queensland, skrev Jodi Rowley, der er tilknyttet Australian Museum Research Institute, senere i et opslag på Twitter.

Sidenhen har den australske biolog brugt den pludselige mediedækning til at undervise offentligheden i frøernes sexvaner under de to ledsagende hashtags #frog og #sex.

Læs mere på Videnskab.dk: Top 5: Se de vildeste dyre-penisser

For eksempel er nogle arter 'polyandriske', skriver biologen i et nyt Twitter-opslag. Det betyder, at hunnerne kan parre sig med to hanner på en gang, og at begge hanner er med til at befrugte en del af æggene.

Desuden er der hele syv kendte sexstillinger for frøer, oplyser den australske biolog.

De omfatter blandt andet en stilling, hvor hannen sidder overskrævs på hunnens hoved, og en 'uafhængig' stilling, hvor frøerne vender hovedet hver sin vej og kun har bagdelen forbundet med hinanden.

Agatudser betragtes som invasive skadedyr i den tropiske del af det nordlige Australien, og i løbet af de seneste årtier har de gjort stor skade på lokale økosystemer og indfødte arter, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Fanget på film: Bjørnedyr har maratonsex

Sex med dyr ja, hvorfor ikke?

Onanerer dyr?