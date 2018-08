Bizart: Myrer omkranser død bi med blomster

En højst ‘bi’synderlig video er de seneste dage gået viralt.

I videoen ses en død humlebi liggende på en bunke af lyserøde blomsterblade. Det vilde er, at blomsterbladene tilsyneladende plantes omkring bien af en hær af myrer. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se videoen.

Det ligner altså en majestætisk ‘bi’sættelse fremført af myrer. Et højst ‘bi’zart fænomen, der har fået internettet til at summe af konspirationer.

Nu har flere videnskabsmedier fået en række bieksperter til at kommentere på sagen.

En af teorierne, der florerer på nettet, går på, at både myrer og bier udleder en slags oliesyre som et signalstof, når de dør.

Mens bier typisk smider deres døde ud af bikuben, plejer myrer at transportere deres døde til en mødding. Så forklaringen kunne være, at nogle myrer har taget fejl og troet, at bien var en død myre.

Det finder den australske økolog og adfærdsbiolog ved University of Melbourne Mark Elgar dog usandsynligt, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Blomsterne ville nemlig ikke være en del af møddingen, forklarer han.

Andre har foreslået, at myrerne gør klar til et festmåltid, og at de dækker bi-ådslet til med blomster, for at andre dyr ikke kan dufte ådslet, så de kan spise det i fred.

Mark Elgar kalder det en god tænke-ud-af-boksen forklaring, men tilføjer, at det ikke er en adfærd, man tidligere har kendt hos myrer.

Mark Elgar giver i stedet en lidt mere snusfornuftig forklaring:

- Mit gæt er, at bien ligger i vejen ved indgangen til en myretue, fortæller han til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Myrer samler og spiser nemlig blomsterblade, og de har sandsynligvis haft svært ved at fragte bladene ned i myretuen, da bien ligger i vejen

Derfor er der efterhånden dannet en krans af blomster omkring bien.

