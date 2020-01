Bjarke Ingels bag vild fremtidsby

Toyota har i samarbejde med den danske stjernearkitekt planer om at bygge en futuristisk by i Japan

Den verdenskendte danske arkitekt Bjarke Ingels er gået sammen med Toyota om at bygge en futuristisk, klimaneutral by nær vulkanen Fuji i Japan.

Det afslørede han sammen med Toyotas direktør, Akio Toyoda, ved en præsentation til CES i Las Vegas natten til tirsdag dansk tid.

Planen er at byen skal få strøm fra brintceller, og den skal samtidig fungere som et levende laboratorium for selvkørende biler, robotter og kunstig intelligens. Det skriver The Guardian.

Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix

Byen får navnet Woven City med henvisning til Toyotas spæde start som væv-producent, og i første omgang skal byen fylde omkring 70 hektar på en grund, hvor der lige nu ligger en fabrik, der skal lukke. De første spadestik til den nye by vil blive taget i starten af næste år.

Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix

De omkring 2000 indbyggere, der i første omgang vil bo i byen, vil primært være ansatte ved Toyota. De vil bo i en by, hvor både bygninger og biler skal være CO 2 -neutrale, og de vil samtidig bruge internetteknologi i nærmest alle daglige gøremål.

Bygningerne i byen vil ifølge Toyota være fuldt ud bæredygtige, idet de primært skal bygges af træ, mens bygningernes tage vil være dækket af solcellepaneler for at generere yderligere energi, der kan supplere byens brintceller.

Foto: Toyota

Ifølge Akio Toyoda er byen en af hans personlige drømme.

- Jeg mener, at det er op til os alle, især virksomheder som Toyota, at gøre vores del til at gøre verden til et bedre sted. Woven City er et lille men forhåbentlig betydeligt skridt i retning mod at opfylde det løfte, lød det på pressemødet fra direktøren.

Selvkørende busser er et af de primære transportmidler i fremtidsbyen. Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Toyota er andre virksomheder velkomne til at samarbejde om projektet. Samtidig vil forskere verden over blive inviteret til at bruge byen som deres 'levende rugemaskine'.