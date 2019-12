Blanding af gris og abe født i Kina

Abe-svin eller griseabe.

Hvad skal man kalde en gris, som indeholder stamceller fra aber?

Et hold kinesiske forskere er netop lykkedes med at skabe to grise, hvor en lille del af deres celler kommer fra Java-aber - en primat i slægten makakaber, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

De nyfødte griseaber kaldes også 'kimærer', som inden for genetikken er individer, der består af en blanding af celler fra to eller flere forskellige befrugtninger.

- Dette er den første rapport om fødte svine-abe-kimærer, siger hovedforfatteren på studiet, ph.d. Hai Tang til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Han forsker på State Key Laboratory of Stam Cell and Reproductive Biology i Beijing, Kina.

Læs mere på Videnskab.dk: I jagten på evigt liv har forskere skabt et monster: Menneskegrisen

I studiet tog forskerne nogle af Java-abens celler og dyrkede dem i en kultur, så de producerede et selvlysende protein kaldet GFP. På den måde kunne forskerne holde øje med cellerne.

Forskerne udtog så fosterstamceller fra de genredigerede celler og sprøjtede dem ind i grise-embryonet (det tidligste stadie af et foster) fem dage efter befrugtningen.

Mere end 4.000 embryoner blev implanteret i søer.

Ti pattegrise blev født, hvoraf to var kimærer med abe-celler. Alle grisene døde dog inden for en uge - årsagen til det er stadig uklar for forskerne.

Læs mere på Videnskab.dk: Nuttet hvalp har måske tvillings bagdel i panden

De to kimære pattegrises væv i hjerte, lunge, lever, milt og hud bestod delvist af abe-celler, men andelen var lav: Kun omkring én ud af 1.000-10.000 af grisenes celler var abe-celler.

Forskerne prøver nu at skabe sundere dyr med en højere andel af abe-celler, men det er ikke sikkert, at det lykkes.

- Udfra den virkelig lave kimæriske effekt og dødeligheden af alle dyr ser jeg dette her som rimelig nedslående, udtaler stamcellebiolog og professor Paul Knoepfler fra University of California til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Sådan fungerer CRISPR

Spædbørn begravet med hjelme lavet af andre børns kranier

Hvad er det for et mærkeligt havvæsen, der er skyllet op på dansk strand?