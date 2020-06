Blindtest af chips: Drop bare saltet

Ja, det er for sent at melde sig som forsøgsperson

Selvom man skærer 30 procent af saltindholdet fra chips, er de stadigvæk virkelig lækre.

Det viser et studie fra Syddansk Universitet, hvor man har foretaget blindsmagningstest på 200 unge mellem 18 og 30 år. Unge er den befolkningsgruppe, der er nyder den fedtede, salte snack mest.

Den nye viden kan hjælpe chips-producenter med at få forbrugerne til at købe chips, der indeholder mindre salt og derved mindske risikoen for hjertekarsygdomme. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Det er bemærkelsesværdigt, at vores forskning viser, at forbrugerne lige så godt kan lide de chips, som indeholder 30 procent mindre salt. Samtidig påvirkede den mindre salt ikke chipsenes konsistens, siger Davide Giacalone, lektor i forbrugeradfærd og en af forskerne bag studiet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forsøgspersonerne blev i undersøgelsen det op i to grupper:

• 100 personer fik at vide, hvilket brand chipsene var fra, og at de indeholdt mindre salt.

• Den anden halvdel fik ingenting at vide.

- I testen, hvor deltagerne fik serveret sour cream & onion-chips, viste resultatet, at deltagerne bedre kunne lide de chips, som indeholdt 30 procent mindre salt end referenceproduktet, som er en populær chips på markedet, siger Davide Giacalone i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Han uddyber, at det kendte referenceprodukt fik 5,2 point i blindtesten, hvorimod chips med 30 procent mindre salt scorede 5,7 på en 9-punkts-skala.

Chips-testen viste dog også tydeligt, at vores smag ikke er objektiv, men i meget høj grad styres af brandet, skriver SDU ifølge Videnskab.dk.

Forskerne kunne tydeligt se, at chipsene smagte forskelligt, alt efter om deltagerne var informeret om, hvilken type chips de spiste eller ikke.

- Testdeltagerne foretrak markant referenceproduktet (det kendte brand, red.), når de var informeret om indholdet. Det modsatte observerede vi, når deltagerne blev udsat for blindtest, siger Davide Giacalone i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Så ud over at tænke på smag og konsistens skal produktudviklere også tænke meget over mærkningen af produktet, når de udvikler saltreducerede produkter, pointerer Davide Giacalone i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

