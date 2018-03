Brager gennem solens atmosfære: Få dit navn med på historisk rum-mission

Til sommer sender NASA et rumskib mod solen i en mission, der vil gå over i historien

Der er én dansk astronaut, og han hedder Andreas Mogensen. Det betyder dog ikke, at vi andre dødelige ikke også kan sætte et lille aftryk på rumhistorien.

Nu har NASA nemlig åbnet for, at man kan bestille en billet til at få sit navn skrevet på en mikrochip, som til sommer bliver en del af en storslået mission til solen.

Alle mennesker i hele verden kan skrive sig på listen til at komme på chippen, og vinduet for opskrivningerne er åbent indtil 27. april.

Du kan skrive dit navn på chippen her.

Hvor ingen har været før

Parker Solar Probe, som missionen hedder, ventes at revolutionere måden, vi forstår solen på. I hvert fald ifølge NASA's Thomas Zurbuchen, der er en del af lederskabet hos NASA's direktorat for videnskabelige missioner.

- Det her rumskib vil rejse til en region, mennesker aldrig har udforsket før. Missionen vil besvare spørgsmål, som forskere har forsøgt at få stillet i mere end 60 år, siger han til NASA's hjemmeside.

Håbet er, at Parker Solar Probe når helt ind i solens atmosfære, hvor den for eksempel kan opfange og se solstorme i en afstand, vi aldrig har set før.

Parker Solar Probe kommer således omkring otte gange tættere på solen, end vi nogensinde har været før.

Svinger sig rundt om Venus

Det lille rumskib er blevet pakket usædvanligt godt ind for at modstå de 1377 grader, som det kommer til at blive udsat for. Man har blandt andet lavet et skjold af kulfiber, der er over 11 centimeter tykt.

Det har den fordel, at det også er forholdsvist let, hvilket er vigtigt, fordi der ikke kan medtages brændstof til de mange år, man håber og forventer, at missionen skal løbe over.

I stedet for at forbrænde en masse benzin har man regnet sig frem til en metode, hvor rumskibet kommer til at gøre brug af Venus for at komme tættere på solen. Parker Solar Probe 'svinger' sig således rundt om Venus og benytter planetens tyngdekraft til at få fart på og komme tættere og tættere på solen. Rumskibet er planlagt til at skulle 'svinge' forbi Venus syv gange, men missionen har endnu ikke fået en slutdato.

Selvom NASA melder, at Parker Solar Probe kommer til at røre solen, så vil fartøjet stadig befinde sig 6,2 millioner kilometer fra det, vi normalt kalder 'overfladen' af solen. Rumskibet vil dog komme til at komme igennem atmosfæren på vores stjerne.

Opsendelsen af Parker Solar Probe vil finde sted mellem 31. juli og 19. august i år fra Kennedy Space Center i Florida. Man har regnet sig frem til, at fartøjet vil nå solen første gang i november i år.