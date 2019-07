Chimpanser der ser film sammen knytter bånd

Kender du følelsen af at være lidt tættere forbundet til en kæreste eller ven efter at have slugt ‘Stranger Things’ på en weekend eller at have gennemført et Ringenes Herre-maraton sammen?

Det er udbredt, at mennesker kan knytte bånd over sociale aktiviteter som at se TV-serier eller spille brætspil, men det er usikkert, hvorvidt det også gør sig gældende for andre dyrearter.

Nu indikerer et nyt studie, at denne følelse af forbundethed også kan spores hos chimpanser og andre aber, skriver Videnskab.dk, der bringer flere video af studiet.

- Mennesker har en bred vifte af sociale aktiviteter, der kan forbinde os, som vi ikke ser hos andre arter, da aktiviteterne er kulturelle - eksempelvis at lytte til musik eller se film, fortæller en af forskerne bag studiet Wouter Wolf, der er ph.d.-studerende ved amerikanske Duke University, til The Guardian.

- Vi troede, at sådan en form for forbundethed gennem fælles oplevelser var unik for mennesker, tilføjer han.

Læs mere på Videnskab.dk: Elefant taler menneske-sprog

I studiet har man fået 45 aber - primært chimpanser, men også nogle bonoboer - til at se korte videoer sammen i par og hver for sig. Nogle af chimpanserne så også video med et menneske.

Efterfølgende har man målt, hvor lang tid det tog for aberne at tage kontakt til deres video-partner, hvor tæt de kom hinanden ved, og hvor lang tid de blev i hinandens selskab.

Det viste sig, at chimpanserne, der havde set video med en anden chimpanse eller et menneske, overordnet tog kontakt til deres video-partner hurtigere, og at de brugte længere tid sammen end dem, der så den korte video hver for sig.

Ifølge forskerne bag indikerer det, at de sociale bånd, der skabes, når man deler en oplevelse, har dybere evolutionære rødder end tidligere troet.

- Dyr kan stå og se et vandfald sammen, men de ser ikke ud til at opsøge den form for oplevelser. Så i lang tid har vi troet, at de ikke var i stand til at bearbejde oplevelsen, eller at de ikke følte nogen psykologiske konsekvenser af den, siger Wouter Wolf til The Guardian.

Den hollandske primatolog, biolog og professor ved amerikanske Emory University Frans de Waal, der blandt andet har været med til at udbrede alfa-han-begrebet, fortæller ifølge The Guardian, at det kan være svært at vide, hvad aberne mere præcist oplever.

- Effekterne af synkroniseret adfærd er en meget gammel, medfødt empati-mekanisme. Hvorvidt de (aberne, red.) forstår den fælles oplevelse, det er noget andet. Jeg tror ikke, at det er så nemt at påvise, siger den anerkendte primatolog, der ikke har været involveret i studiet.

Et andet forbehold, man bør tage sig, når man læser studiet, er, at aberne kun blev observeret i tre minutter, efter de havde set filmen. Så der er stadig uklart, om de sociale bånd blev styrket over længere tid.

Samtidig har forskerne observeret aber i fangenskab, og det kan skabe nogle andre resultater end at gennemføre studiet på vilde aber, fortæller en række forskere til The Guardian.

Forskerne vil nu undersøge, om man kan måle de samme effekter hos børn. Studiet med aberne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the Royal Society B.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Lille hund har forbløffende stor klitoris

Hvorfor bliver min diller så lille, når jeg træner?

Ufoerne kommer - igen