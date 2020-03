Corona: Er to meters afstand sikkert?

Du har sikkert hørt myndighederne anbefale, at du skal holde dig 1-2 meter væk fra andre for at minimere risikoen for smitte.

Nye foranstaltninger i supermarkeder skal også sørge for, at vi ikke stiller os for tæt på hinanden i køen til kassen. Det skriver Videnskab.dk.

Men hvorfor lyder anbefalingen lige på 1-2 meter?

- Den anbefaling bunder i viden, som vi har fra influenzaepidemier. Man har lavet forsøg, hvor folk står og nyser, og undersøgt, hvor langt dråberne flyver. De fleste dråber er så store, at de ikke kan rejse to meter hen til den næste person. De falder til jorden, siger professor Jan Pravsgaard Christensen til Videnskab.dk.

Han er professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet.

Jan Pravsgaard Christensen understreger, at der ikke er tale om en eksakt videnskab, som betyder, at du er fuldstændig sikret, hvis du holder dig 1-2 meter fra andre mennesker.

Et eksperiment, som er beskrevet i New England Journal of Medicine, indikerer, at ny coronavirus under visse omstændigheder kan blive hængende som fine viruspartikler i luften i op til tre timer.

Men det er imidlertid ikke særlig sandsynligt eller dokumenteret, at du kan blive smittet på den måde, påpeger professor Jan Pravsgaard Christensen.

- Det er muligt, at små viruspartikler kan blive hængende lidt i luften, så den næste person kan inhalere dem og blive smittet. Men antallet af viruspartikler falder eksponentielt med afstanden til den smittede person, så risikoen er lille, hvis du er mere end to meter væk, siger Jan Pravsgaard Christensen til Videnskab.dk.

