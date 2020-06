Corona-rapport: Amerikanere skyllede munden i blegemiddel

Seks procent af amerikanerne svarede i en ny undersøgelse, at de har inhaleret dampe fra rengøringsmidler, og fire procent fortalte, at de har skyllet munden i blegemiddel

Næsten 4 ud af 10 voksne amerikanere har tyet til farlige rengøringspraksisser i forsøget på at forhindre smitte med COVID-19.

Det viser en ny spørgeundersøgelse, som er lavet af det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) og udgivet i et af centerets egne tidsskrifter. Det skriver mediet LiveScience ifølge Videnskab.dk.

I undersøgelsen rapporteres der blandt andet om vask af madvarer i blegemiddel, brug af husholdnings-desinfektionsmidler på huden og inhalering af dampene fra rengøringsmidler.

Den nye rapport er baseret på en online-undersøgelse foretaget på en repræsentativ gruppe af omkring 500 voksne amerikanere. De har alle besvaret spørgsmål om deres generelle kendskab til rengøringssikkerhed samt mere specifikke spørgsmål om deres tiltag og adfærd i forbindelse med at forsøge at forebygge COVID-19.

Læs mere på Videnskab.dk: Coronavirus: Alt om udviklingen, symptomer og behandling

De fleste deltagere havde noget kendskab til sikker rengøring, og størstedelen vidste for eksempel, at man skal vaske sine hænder, efter man har anvendt rengøringsmidler.

Men ifølge rapporten viste det sig, at der var mange huller i deres viden.

Og mest bekymrende svarede hele 39 procent af deltagerne, at de har udført potentielt skadelige rengøringsaktiviteter den seneste måned for at forebygge og forhindre smitte med COVID-19.

For eksempel har 19 procent af de adspurgte vasket madvarer såsom frugt og grøntsager i blegemiddel, selvom det er farligt at indtage. 18 procent har anvendt rengøringsmidler eller desinfektionsmiddel til husholdning på hænder eller hud, og 10 procent har sprøjtet sig med desinfektionsmiddel.

Faktisk fremkommer der endnu mere alvorlige resultater i undersøgelsen. For seks procent af deltagerne har svaret, at de har inhaleret dampene fra rengøringsmidler, mens fire procent har drukket eller skyllet munden i fortyndet blegemiddel i et forsøg på at forhindre coronasmitte, skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Nedlukninger i Europa forhindrede over tre millioner dødsfald

De personer, som rapporterede at have tyet til disse potentielt farlige og skadelige metoder, svarede også oftere, at de havde oplevet mindst en skadelig bivirkning ved brugen af rengøringsmidler – eksempelvis irritationer i næse, øjne eller på hud, svimmelhed, hovedpine og vejrtrækningsbesvær – end dem, der ikke har kastet sig over de potentielt farlige metoder, viser undersøgelsen.

- Udmeldingerne omkring COVID-19-forebyggelse bør fortsat fremhæve evidensbaserede, sikre metoder som for eksempel hyppig håndhygiejne, hyppig rengøring og desinfektion af berøringsoverflader. Men de bør også lægge vægt på, at man skal undgå metoder med store sundhedsrisici, påpeger forfatterne bag studiet ifølge LiveScience, skriver Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Kan man tage varig skade af COVID-19, selvom man er blevet rask?

Har vi kendt kuren mod coronavirus i 15 år?

Sverige følger sin helt egen corona-strategi – men hvor længe?