Corona-studie: Du smitter, inden du selv får symptomer

Måske er det for sent, når vi først isolerer folk, der viser sygdomssymptomer. Det indikerer et nyt corona-studie, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

En analyse af smittede i Singapore og byen Tianjin i Kina viser, at helt op til to tredjedele eller tre fjerdedele har fået virussen fra smittebærere, der har været symptomfrie.

Forskerne har undersøgt data fra udbrud i Singapore og Tianjin til at udarbejde et såkaldt ’generationsinterval’ for Covid-19.

'Generationsintervallet' er tiden, fra en person bliver smittet, til personen selv har smittet en anden.

- Det her er netop det, vi var bekymrede for, da udbruddet startede, fortæller Steven Riley, der er professor i sygdomssmitte ved Imperial College London, til The Guardian ifølge Videnskab.dk. Han har ikke selv arbejdet med analysen.

’Generationsintervallet’ er et værktøj, som epidemiologer også bruger til at forudsige, hvor hurtigt en virus vil sprede sig.

Forskerne anslår ifølge The Guardian, at mellem 45-84 procent af infektionerne i Singapore stammede fra symptomfrie smittebærere, mens det var mellem 64-87 procent i Kina.

Tallene er fortsat meget usikre, da det er svært at sige noget om, hvem der har smittet hvem.

Men analysen tyder altså på, at karantæneforanstaltninger ikke er nok til at kontrollere virusspredningen, fortæller Tapiwa Ganyani, en forsker bag undersøgelsen, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

- Vi er nødt til at tage andre midler i brug, social distancering er påkrævet, siger han.

Professor Steven Riley påpeger dog ifølge The Guardian, at det stadig er vigtigt at isolere mennesker med symptomer - også selvom det ikke er nok til at standse udbruddet.

