Coronaopfindelse gik galt: Fysiker endte på hospitalet med fire magneter i næsen

Internettet er fyldt med forslag til, hvordan du kan holde dig beskæftiget under coronakrisen.

Men en australsk astrofysiker endte på hospitalet, efter at fire magneter sad fast oppe i næsen i et forsøg på at opfinde et apparat, der skulle forhindre folk i at røre ved deres ansigter og herved mindske spredningen af coronavirussen.

Det skriver det britiske medie The Guardian ifølge Videnskab.dk.

27-årige Daniel Reardon var ved at bygge en halskæde med en inkorporeret alarm, der skulle advare ved ansigtskontakt, da uheldet opstod i sidste uge.

Ifølge The Guardian havde forskeren fra Melbourne, som normalt studerer pulsarer og tyngdekraftsbølger, ikke meget erfaring i at bygge elektroniske kredsløb, men ville alligevel give det et skud for at mindske kedsomheden ved sin selvisolering.

- Jeg havde en reservedel, der registrerer magnetiske felter. Jeg tænkte, at hvis jeg byggede et kredsløb, der kunne registrere magnetfeltet, og vi gik med magneter rundt om vores håndled, så kunne det sætte en alarm i gang, hvis du bragte dine hænder for tæt på dit ansigt, siger Daniel Reardon til The Guardian.

Men hans opfindelse havde desværre den modsatte virkning.



Læs mere på Videnskab.dk: Coronavirus: Alt om udviklingen, symptomer og behandling

Halskæden larmede først, når han fjernede sine hænder fra ansigt, og stoppede, når de kom nær ansigtet.

Derfor skrottede han idéen og begyndte i stedet at lege med magneterne.

- Jeg klipsede dem sammen om mine øreflipper og derefter til mit ene næsebor, og tingene gik hurtigt ned ad bakke, da jeg klipsede magneterne til mit andet næsebor, siger Daniel Reardon til The Guardian.

Magneterne på indersiden af næseborene tiltrak nemlig hinanden og satte sig fast.

Han prøvede at trække dem ud uden held.

Løsningen var flere magneter, tænkte forskeren, som i stedet endte med at have fire magneter siddende fast i næsen.

Så måtte hans partner kørte ham på hospitalet.



Læs mere på Videnskab.dk: Så længe overlever coronavirus i luften og på plast, metal og pap

- Lægerne syntes, det var ganske sjovt og kom med kommentarer som 'det er en skade på grund af selvisolering og kedsomhed', siger Daniel Reardon til The Guardian.

To læger anvendte en bedøvelsesspray og fjernede manuelt magneterne fra Reardons næse. De fik tre ud fra det venstre næsebor, mens den sidste faldt ned i hans hals. Heldigvis kunne han hoste den ud.

Astrofysikeren har udtalt til Guardian Australien, at han ikke vil lege med magneter og ansigtsrørende eksperimenter mere. I stedet vil han nu finde andre måder at få tiden til at gå på.

Andre artikler på Videnskab.dk:



Er det farligt at drikke øl efter udløbsdatoen?

Hvordan finder man liv i universet?

Infodemi: Sådan undgår du at drukne i coronanyhedsstrømmen