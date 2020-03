Coronavirus: Langt de fleste smittede får symptomer inden for 11,5 dage

Mens den nye coronavirus spreder sig i Danmark og resten af verden, hungrer de fleste mennesker efter klare svar fra videnskaben.

Nu kan vi kan vi endelig blive klogere på inkubationstiden, som er tiden, det tager, fra man bliver smittet, til man oplever symptomer. Det skriver Videnskab.dk.

En undersøgelse fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i USA har nemlig vist, at inkubationstiden er på 11,5 dage for langt de fleste.

I undersøgelsen har forskerne undersøgt 181 smittede fra Kina og 24 andre lande. I 97,5 procent af de smittede udvikledes symptomer inden for 11 og en halv dag.

Det understreger samtidig, at karantænetiden på 14 dage, der lige nu anbefales, fortsat bør overholdes.

- Ud fra vores analyser på den data, der er offentligt tilgængelig, kan vi sige, at de aktuelle anbefalinger på 14 dages aktiv monitorering eller karantæne er rimelig, fortæller en af forskerne bag undersøgelsen, Justin Lessler, lektor i epidemiologi ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Viden om, hvor lang inkubationstiden er, er afgørende for, at epidemiologer kan forudse, hvordan epidemien vil sprede sig.

Derudover giver det sundhedsvæsnet vigtig viden om, hvordan de skal forholde sig til karantæner og andre generelle anbefalinger.

Undersøgelsen blev publiceret i tidsskriftet Annals of Internal Medicine 10. marts.

