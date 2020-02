Cyborg-græshopper trænes til at opsnuse dynamit

I fremtiden vil de måske ikke kun være bombehunde, der bruges til at opsnuse dynamit

Nu får bomberydningsenhederne og bombehundene muligvis en ny tilføjelse til holdet.

En gruppe forskere ved Washington University i St. Louis, Missouri har forvandlet den amerikanske græshoppe ’Schistocera americana’ til en bombesniffende cyborg.



Det skriver mediet New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Lugtesansen hos en græshoppe sidder i følehornene, der er udstyret med flere hundredetusinde duftreceptorer. Så når græshoppen lugter kemiske lugte i luften, registrerer elektroder i græshoppens hjerne det.

Forskerholdet implanterede elektroder i græshoppernes hjerner, hvorefter de dampede forskellige eksplosive materialer på græshoppeantennerne, herunder TNT og DNT.

Her opdagede de, at grupper af neuroner blev aktiveret, når de blev udsat for sprængstofferne.

Ifølge New Scientist analyserede forskerne de elektriske signaler og var i stand til at skelne de eksplosive dampe fra ikke-eksplosive stoffer.

Den yderligere analyse af elektriske signaler gjorde det ifølge New Scientist muligt for forskerne at skelne sprængstof fra ikke-eksplosive dampe og også fra hinanden.

Græshopperne fik en lille letvægtssensor-rygsæk fastsat, som kunne optage og trådløst overføre aktiviteten næsten øjeblikkeligt til en computer.

Her kunne forskerne se, at græshoppernes hjerner opdagede sprængstoffer, op til syv timer efter at forskerne implanterede elektroderne, før de blev trætte og i sidste ende døde.

Ved at udføre tests på flere græshopper ad gangen gav det en gennemsnitlig nøjagtighed på 80 procent sammenlignet med 60 procent for en enkelt græshoppe, skriver New Scientist.

Græshopperne er dog ikke blevet testet, mens der var andre lugte til stede på samme tid som sprængstofferne.

Forskerne mener, at cyborg-græshopperne kan bruges til formål af national sikkerhed.

