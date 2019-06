Dansk forsker filmer sjælden haj

Tonsvis af forskning har ikke afsløret mange hemmeligheder om grønlandshajens liv, men nu er der måske nyt på vej.

Professor John Fleng Steffensen fra Marinbiologisk sektion ved Københavns Universitet står lige nu i spidsen for et internationalt forskerhold, som er rejst til Godhavn i Grønland for at undersøge grønlandshajens liv nærmere, og de er kommet godt fra land. I allerførste forsøg lykkedes det nemlig at filme en grønlandshaj på 225 meters dybde, oplyser Øresundsakvariet, der hører under Københavns Universitet, i en pressemeddelelse.

- En af måderne er at se, om vi på film kan fange grønlandshajen, når den søger efter føde, fortæller Øresundsakvariets chefdyrepasser, Kristian Vedel, der blandt andet har assisteret forskningsholdet med optagelserne.

- Vi har blandt andet sænket et kamera ned i havet på 225 meters dybde, som så har filmet uafbrudt i 6 timer. Og allerede i første forsøg fik vi gode optagelser, så vi er meget glade.

Se også: Dansk studie: Grønlandshaj blev op mod 512 år gammel

Optagelser af grønlandshajer er sjældne, da de foretrækker at opholde sig mellem 180 og 550 meter under vandet, men de er også blevet observeret langt dybere i havet.

Forskerne håber blandt andet at de bliver klogere på hvor grønlandshajen svømmer hen.

Udover at blive filmet, bliver hajerne derfor indfanget og mærket dem sporingsudstyr, der sidder på dem mellem 90 og 310 dage. Derefter bliver udstyret automatisk frigjort og flyder op til overfladen, hvor forskerne sidenhen kan aflæse hvor hajen har været.

Fakta om grønlandshajen – den søvnige haj Grønlandshajen er en af de største kødædende hajer i verden, og findes blandt andet i havene nord for Island og omkring Grønland. Dens foretrukne føde er fisk, men den spiser også blæksprutter, krebsdyr og søpindsvin. Større eksemplarer er også kendte for at fange sæler og større pattedyr. Dens latinske navn er Somniosus microcephalus. Somniosus betyder ”søvnig”, og navnet er passende, da den bevæger sig meget langsomt, og nærmest virker sløv og søvnig, når man møder den. Dens tophastighed er 2,7 kilometer i timen, så det går ikke hurtigt – til gengæld er den lynhurtig i sit angreb. Grønlandshajen kan blive meget gammel – det ældste eksemplar man har registreret var mindst 270 år gammel, og man mener, at de kan blive næsten dobbelt så gamle. Kilde: Øresundsakvariet/Københavns Universitet

