Dansk forsker kortlægger illegal handel med vilde dyr

Kønsdele fra tigre og løver, søheste, levende igler, søpølser og krokodilleskind.

Flere og flere vilde dyr - og dele af dem - bliver handlet ulovligt og konfiskeret af amerikanske myndigheder.

Det skriver Videnskab.dk på baggrund af ny dansk forskning.

- Overordnet set er både den lovlige og den ulovlige handel med vilde dyr er steget i løbet af de seneste årtier. Det er et stort problem, for det er en af de største former for kriminalitet i verden, og det udgør en trussel mod vores biodiversitet, siger biolog Maria Therese Bager Olsen fra Københavns Universitet, som har stået i spidsen for det nye studie til Videnskab.dk.

I det nye studie viser forskerne, at der er sket en stigning i mængden af vilde dyr og wildlife-produkter, som blev konfiskeret i USA i perioden 1979-2014.

Opgjort i kilo blev der i 1980'erne konfiskeret knapt 2.700 kilo ulovlige genstande om året i gennemsnit, hvorimod der fra 2000-2013 blev beslaglagt 38.200 kilo hvert år i USA.

Det er blandt andet er bjørne, hvaler, krokodiller, koraller, snegle og muslinger, som man forsøger at smugle ind i USA i større grad end tidligere.

Men samtidig bliver der konfiskeret færre dele fra ikoniske dyr som elefanter, næsehorn og kattedyr, viser studiet.

- Vi blev overraskede over at se et fald i den ulovlige handel med elefanter og store katte. Det er interessant, for det er næsten altid elefanter og kattedyr, man fokuserer på i debatten om illegal handel med vilde dyr, siger Maria Therese Bager Olsen til Videnskab.dk.

Forskerne har intet klart svar på, hvorfor der overordnet set er sket så stor en stigning i mængden af vilde dyr og wildlife-produkter, som beslaglægges. Tendensen kan i virkeligheden både være et positivt og et negativt tegn.

- Stigningen kan skyldes, at der er kommet mere ulovlig handel med vilde dyr, men det kan også skyldes, at myndighederne er blevet bedre til at opsnappe den ulovlige handel. Det er formentlig et miks af begge dele, siger Maria Therese Bager Olsen til Videnskab.dk.

Det er dog langt fra alle ulovlige, vilde dyr og dyreprodukter, som tolderne opfanger.

- Det er meget svært at få et klart billede af den illegale handel med vilde dyr. Tallene i studiet dækker kun over, hvor meget myndighederne har konfiskeret. Men handlen foregår i det skjulte, så de reelle tal er meget højere, siger Daan van Uhm, som er kriminolog og lektor ved Utrecht Universitet til Videnskab.dk.

