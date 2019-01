Dansk satellit slippes løs i rummet

Missionen for den første satellit fra Aarhus Universitet begynder for alvor i dag, når en af astronauterne på Den Internationale Rumstation, ISS, sender nanosatellitten Delphini-1 ud i sin egen bane omkring Jorden.

Satellitten blev sendt ud i rummet tilbage i december.

'Delphini-1 er et "proof-of-concept" projekt, hvor hovedformålet er at lære at håndtere og samle satellitdele, og at afprøve og arbejde med en videnskabelig satellit'. Det skriver Aarhus Universitet på deres hjemmeside.

Der er tale om en såkaldt Cubesats, som er en nanosatellit, der er ganske lille og måler 10 centimeter på alle leder og vejer cirka et kilo.

- Vi vil gerne bygge flere satellitter med videnskabelige formål, men først skal vi lære at håndtere disse projekter, siger Victoria Antoci, der er projektleder på Delphini-1, til DR.