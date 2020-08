Danske forskere kommer nu fæl lugt til livs med ny teknologi

Hvis du kommer fra landet eller provinsen, kender du måske den fæle fornemmelse af gylle i luften.

Men hvis Syddansk Universitets (SDU) nye opfindelse viser sig at virke i praksis, hører det måske, forhåbentligt, snart fortiden til. Ikke mindst, fordi gylle også skader klimaet.



Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Gylle bruges i landbruget til at gøde markerne, men udleder nogle stoffer, især ammoniak og metan, som skader både miljøet og atmosfæren.

Men i laboratorieforsøg har forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet (AU) med den nye miljøteknologi opnået at uskadeliggøre en stor del af gyllens dårlige indflydelse.

- Laboratorieforsøg med svinegylle har vist, at vi kan nedbringe ammoniakfordampning med op til 95 procent og reducere udledning af metan med op til 99 procent, siger Henrik Karring, professor ved SDU og leder af forskningsprojektet, i pressemeddelelsen.

- Som en glædelig og overraskende sidegevinst viser det sig, at samme teknologi nedbringer lugten af gylle betydeligt.

Teknologien virker ved at tilsætte garvesyre og fluorid, stoffer, som vi kender fra henholdsvis rødvin og tandpasta, i svinegylle.

Værd at bemærke er det, at teknologien på nuværende tidspunkt kun er blevet afprøvet i et laboratorieforsøg. Men holdet bag har søgt patent på teknologien, og hensigten er ifølge pressemeddelelsen at skabe et granulat, som landmænd kan blande i deres gylle.

Forskerne er blevet tildelt syv millioner kroner af Miljø-og Fødevareministeriet til videre research. Deres mål er at gøre teknologien billigere og mere effektiv, før den kan introduceres til markedet, skriver SDU i pressemeddelelsen.

