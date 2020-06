Danske forskere: Sådan vokser planters 'penis'

Et kredsløb drevet af mikroskopiske pumper sørger for, at planter kan få en form for erektion

Når planterigets ’hanner’ lugter sig frem til hunnens æg, vokser deres kønsorgan, pollenrøret, tusinde gange sin egen længde for at kunne aflevere sine to sædceller.

De sidste 100 år har forskerne været i vildrede om mekanismerne bag han-pollenets kønsorgan.

Men nu har forskere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet fundet ud af, hvad der får plantens ’penis’ eller såkaldte pollenrør til at vokse. Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af pollenrøret, der jagter et æg.

Det er ikke Viagra, men et kredsløb drevet af mikroskopiske pumper, såkaldte 'protonpumper', som kontrollerer væksten af pollenrøret og skaber en elektrisk spænding over cellemembranen.

Læs mere på Videnskab.dk: Din guide til sex i naturen

I planteriget får pollenkornet lidt hjælp fra vind, vejr og insekter til at nå frem til hun-delen af blomsten med æg, der senere bliver til et frø.

Her vokser pollenrøret, som indeholder kornets sæd, udelukkede ved at forlænge sin spids cirka tre millimeter i døgnet, skriver Københavns Universitet i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Det skete i hvert fald hos ukrudtsplanten, som forskerne brugte i deres forsøg. Processen kaldes 'tip growth'.

Forskerne fandt frem til opdagelsen og mekanismerne bag processen, da de manipulerede en gruppe gener kaldet AHA i ukrudtsplanten gåsemad. Det er disse gener, som er grundlaget for, at planterne kan lave protonpumperne.

Læs mere på Videnskab.dk: Penis: Sådan skal den se ud ifølge kvinder

I forsøget slukkede de for nogle af generne i forskellige kombinationer, hvilket bekræftede dem i, at generne spiller en stor rolle for væksten af pollenrøret.

Selvom anvendelsen af resultatet stadig står uklart, da studiet er grundforskning, kan forskernes viden om pollenrørets mekanismer måske overføres til menneskers nerveceller.

- Man ved meget lidt om, hvad der styrer væksten af vores nerver. Og det er enormt vigtigt i forbindelse med at komme sig over nerveskader og hjerneskader. Her kan vores resultat måske bruges til at give en bedre forståelse af ’tip growth’, som også er den måde, det menneskelige nervesystem vokser på, siger professor Michael Broberg Palmgren fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Forskere: Fingre afslører længden på penis

Sådan så det ud, da en plante spirede på Månen

Sex beskytter planter mod skadedyr