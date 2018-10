De fleste falder for denne optiske illusion – gør du?

Hvert eneste sekund på dagen, fra du slår øjnene op, til du kryber ned under dynen igen, bliver du bombarderet med information.

Det er din hjerne, der arbejder med at give mening til al den information, og nogle gange - hvis den eksempelvis bliver forstyrret - laver den fejl.

Det har et amerikansk forskerhold fra California Institute of Technology vist ved at skabe en optisk illusion. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Illusionen viser, hvordan hjernen arbejder med at skabe mening med noget, efter det er sket.

Det tekniske term for denne efterbearbejdning, som hjernen laver, kaldes for postdiktion.

Forskernes konstruerede illusion bygger både på din syns- og høresans, og det er ifølge ScienceAlert den første af sin slags, der viser, hvordan postdiktion virker på tværs af flere sanser.

I illusionen, som du kan se nedenfor, viser forskerne dig nogle hurtige blitzlys, som akkompagneres af hurtige bip-lyde.

På grund af de tre bip, du hører, vil du sandsynligvis tro, at du også har set tre blitzlys, men i virkeligheden var der kun to.

Ifølge forskerne viser dette, hvordan hjernen går ind og skaber illusioner om ting, der er sket, efter de er sket; altså, der var to blitzlys, men hjernen fortæller dig efterfølgende, at der var tre.

Denne viden er ifølge forskerne vigtig for at forstå, hvordan hjernen skaber mening af verdenen og formidler denne information til os.

Det kan hjælpe os med at forstå hjernen i generel forstand, og mere konkret kan det hjælpe os med at forstå psykiske sygdomme, der for eksempel bygger på, at hjernen fortolker ting i verden forkert.

Prøv den sjove illusion her. (Video: California Institute of Technology)

