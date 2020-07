Delfiner lærer at jage med kæmpestore konkylier

Delfiner (Tursiops truncatus) bruger indimellem værktøj til at jage med.

Tidligere har man troet, de kun lærte den adfærd af deres mødre, men nu kan forskere også konstatere, at delfiner kopierer deres venners adfærd.

Det skriver det amerikanske medie NPR ifølge Videnskab.dk.

Under et nyt studie observerede forskere delfiner af arten øresvin i Shark Bay i det vestlige Australien. De er blevet studeret i årtier.

Forskerne har identificeret mere end tusind forskellige individer og placeret dem i forhold til deres familier og nære relationer, skriver NPR ifølge Videnskab.dk.

Her har forskere tidligere beskrevet, hvordan nogle af delfiner i Shark Bay bruger svampe til at grave for at finde frem til fisk, der gemmer sig i havbunden.

Den teknik så man dengang næsten kun, at delfiner lærte af deres mødre.

Men nu viser et studie udgivet i Current Biology, hvordan vilde delfiner deler lært adfærd mellem hinanden udenfor familier.

Derigennem udvikler de deres egne kulturer, skriver NPR ifølge Videnskab.dk.

Med den nye, observerede teknik jager en delfin en fisk ind i et stort, tomt sneglehus, fortæller Sonja Wild, der er forsker ved University of Konstanz i Tyskland og medforfatter på studiet.

- De indsætter deres næb i sneglehusets skal, tager tingen med op til overfladen og ryster så det hele over vandoverfladen for at dræne sneglehuset for vand, indtil fisken falder ned i deres åbne mund, fortæller Wild til NPR ifølge Videnskab.dk.

- Det er ret bemærkelsesværdigt at være vidne til.

Wild kunne sammen med de øvrige forskere se, at den særlige jagtteknik ikke spredte sig fra mor til barn, men mellem venner.

Der var ikke nogen sammenhæng mellem antallet af sneglehuse, der lå i området eller en genetisk relation til de delfiner, der kendte jagtmetoden.

En forsker i delfiners kognition ved Hunter College, der ikke er tilknyttet studiet, mener, at resultaterne er spændende.

- Det kan sige noget om kilden til adfærden, siger Diana Reiss til NPR ifølge Videnskab.dk.

- Lærer de, fordi de selv er opfindsomme? Måske. […] De lader til at observere andre, iagttage hvad de gør og lære adfærden fra andre i den sociale gruppe.

