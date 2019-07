Den seksuelle debut er den samme

De fleste kender fortællingen om 'blomsterne og bierne', og de fleste har som unge mennesker sikkert snakket med deres forældre om sex.

Nu tyder et nyt studie på, at disse snakke ikke har den store betydning for, hvornår vores seksuelle debut indtræffer, skriver Videnskab.dk.

En gennemgang af 30 tidligere studier på området indikerer nemlig, at forældres råd og snak om sex ikke har betydning for, hvornår unge mennesker har sex for første gang, fremgår det på The Telegraph.

Det er i højere grad de unges jævnaldrende og faktorer som social popularitet, der er bestemmende for, hvornår unge får deres seksuelle debut, viser gennemgangen af de mange studier.

Læs også på Videnskab.dk: Hvad sker der i hjernen, når vi bliver liderlige?

Omvendt viser det sig også, at snakken om sex ikke ansporer unge til - som en slags trodsreaktion - at have sex som endnu yngre, end de ellers ville, hvilket tidligere teorier ellers har sagt.

Gennemgangen viser dog også, at forældres snak om sex med deres børn ikke er helt frugtesløs. Den leder nemlig ofte til brug af kondom og en større bevidsthed omkring prævention.

- Man har forsket i forældres sex- og sundhedssamtaler i årtier, og vi ville gerne vide, hvor effektive samtalerne var, og se på, hvilke ting der gjorde samtalerne mere effektive, siger en forskerne bag Laura Widman, lektor i psykologi ved North Carolina State University, ifølge The Telegraph.

I Danmark får unge mennesker i gennemsnit deres seksuelle debut som 16-årig, og det har de faktisk gjort siden 1950’erne.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift JAMA Pediatrics.

Andre artikler på Videnskab.dk:



Forbløffende skabning opdaget i Nivå Bugt

Kvinde spiser sten - hvad sker der?

Hjælp: Hvad er det for en mærkelig edderkop?