Denne animation af Solsystemet får dig til at tabe kæben

Hvis du forestiller dig, at Solen havde samme størrelse som dit øje, så ville Jorden skulle svæve omtrentlig 2,5 meter fra dit ansigt.

Neptun, der er den fjerneste planet i vores solsystem, ville befinde sig svimlende 77 meter væk.

Det skriver James O’Donoghue, der er planetforsker ved Japan Aeropace Exploration Agency (JAXA), på Twitter, ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere fantastiske animationer af solsystemet.

Ifølge ham er mange illustrationer af Solsystemet helt forkerte, fordi det ganske enkelt ville være svært at vise det hele, som det ser ud, for eksempel på et stykke papir, uden at meningen ville gå tabt.

Det gælder både vores forståelse for afstanden mellem planeterne og Solen, men også den enorme størrelsesforskel imellem dem .

Hvis du har læst klassikeren 'Den lille Prins' af Antoine de Saint-Exupéry, husker du måske, at prinsen netop sidder på sin asteroide i Asteroidebæltet, der ligger som en ring i Solsystemet mellem Mars og Jupiter.

Her nyder han at se solnedgangen flere gange hver dag - han flytter nemlig bare sin stol nogle meter hen ad den lille kugle, han bor på, og så er den der påny.

Men hvis det havde været virkelighedens størrelsesforhold, ville den Lille Prins altså blot have haft udsigt til en stjerne blandt andre stjerner fra sin lille kugle i Solsystemet.

James O’Donoghue bruger også lyset til at forklare, hvor langt planeterne i Solsystemet befinder sig fra hinanden.

Lyset bevæger sig med en hastighed på knap og nap 300.000 km/s. Det tager derfor lyset mere end 5 timer - eller 18.000 sekunder - at nå fra den ene ende af Solsystemet til den anden, hvis den bevæger sig med lysets hastighed!

Men det kan blive vildere endnu.

Den største, kendte stjerne, UY Scuti, måler 15,9 Astronomiske Enheder (AU) i diameter.

Det kan omsættes til svimlende 2.369,1 millioner kilometer.

Til sammenligning måler vores egen sol sølle 1,3 millioner i diameter.

