Der kan være liv omkring hvide dværge

Når Solen dør ud om fem milliarder år, vil den blive til en 'død' kerne kaldet en hvid dværg.

Men betyder det enden for vores planet Jorden?

I et nyt studie har forskere for første gang opdaget en planet i kredsløb om en hvid dværg, hvilket beviser, at planeter kan eksistere omkring hvide dværge, lyder det i en pressemeddelelse fra Cornell University i USA. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se en video om opdagelsen.

Planeten er en gasplanet på størrelse med Jupiter, og den har fået navnet WD 1856 b.

- Skabelsen af hvide dværge ødelægger nærliggende planeter, og alt, hvad der senere kommer for tæt, rives normalt i stykker af stjernens enorme tyngdekraft. Vi har stadig mange spørgsmål om, hvordan WD 1856 b er ankommet til sin nuværende placering uden at møde en af disse skæbner, udtaler Andrew Vanderburg, lektor i astronomi ved University of Wisconsin-Madison i en pressemeddelelse fra NASA, skriver Videnskab.dk.

Det nye studie er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature og har blandt andet dansk deltagelse fra Danmarks Tekniske Universitet.

Opdagelsen af planeten blev gjort med teleskopet Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), som hører under NASA, men flere danske forskere leveret både hjernekraft og teknologi til missionen.

Det nye fund giver håb for, at vi i fremtiden måske kan få afklaret, om liv kan overleve, selvom en stjerne er kollapset og blevet til en hvid dværg, lyder det i pressemeddelelsen fra Cornell University.

- Hvis klippeplaneter eksisterer omkring hvide dværge, kan vi muligvis spotte livstegn på dem inden for de næste par år, vurderer Lisa Kaltenegger, der er lektor i astronomi på Cornell University og direktør for Carl Sagan Institute i pressemeddelelsen fra Cornell, skriver Videnskab.dk.

I et tilhørende studie i Astrophysical Journal Letters har hun netop vurderet muligheden for at finde spor efter liv i atmosfæren omkring planeter, som kredser om hvide dværge. Det kan ifølge studiet ske med NASA’s James Webb-rumteleskop, der forventes at blive sendt ud i rummet til oktober næste år.

- Ved at observere Jord-lignende planeter i kredsløb om hvide dværge,kan James Webb-rumteleskopet finde spor efter vand og kuldioxid i løbet af et par timer, supplerer Ryan MacDonald, der er medforfatter til studiet i tidsskriftet Astrophysical Journal Letters, skriver Videnskab.dk.

Eftersom den nyfundne planet WD 1856 b er en gasplanet, er det ikke et oplagt sted at søge efter liv, som vi kender det.

Men eksistensen af en planet i kredsløb om en hvid dværg kan være et fingerpeg om, at tegn på liv kan findes på mindre klippeplaneter, der kredser omkring hvide dværge, lyder det i pressemeddelelsen fra Cornell University ifølge Videnskab.dk.

Ifølge Lisa Kaltenegger ville det være en betydelig opdagelse, hvis man fandt livstegn.

- Hvad hvis en stjernes død ikke er enden på livet? Kan liv eksistere efter vores sol er død? Hvis der er tegn på liv på planeter, der er i kredsløb om hvide dværge, er det ikke kun et eksempel på livets utrolige vedholdenhed, men det kan også være et glimt ind i vores egen fremtid.

