Derfor dypper unge mænd klunkerne i soja

De tror, at forskning viser, at de kan smage med testiklerne. Men det er en skrøne, siger en professor

En mærkværdig trend har spredt sig på det populære sociale medie TikTok.

Unge mænd poster videoer, hvor de dypper eller smører deres klunker ind i soja, fordi de har hørt, at der sidder smagsløg dernede. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se unge mænd prøve sig frem med skrønen.

'Jeg kan smage salt!' udbryder en fyr i et TikTok-opslag ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Fingre afslører længden på penis

Det lyder helt sort, men historien om, at man kan smage med testiklerne, er ikke opstået ud af det blå.

Skrønen stammer fra den britiske tabloidavis Daily Mail, som i 2013 bragte en artikel om, at både testikler og anus har smagsløg.

'Forskere siger, at smagsreceptorer i testiklerne og i anus, til trods for at de befinder sig langt fra munden, kan spore den krydrede smag af umami - aminosyren i sojasovs,' står der i Daily Mails artikel, som er refereret af ScienceAlert.

En pige kaldet Regan faldt over Daily Mails artikel, gik på TikTok og krævede nogle svar:

'Hvis du har testikler, så dyp dine nosser i noget, tak. Det er for videnskabens skyld, og jeg har brug for at vide det,' sagde hun i sin video ifølge IFLScience.

Læs mere på Videnskab.dk: Top 5: Se de vildeste dyre-penisser

Daily Mail har historien fra en videnskabelig artikel publiceret i tidsskriftet Molecular Human Reproduction. Mennesker har smagsreceptorer mange forskellige steder i kroppen, blandt andet i fordøjelsessystem og i testiklerne, står der i artiklen, som er skrevet af en kinesisk forsker.

Men det er en and, at man derfor får en smag af salt i munden, når man putter sojasovs på pungen, som den unge mand i videoen på TikTok påstår.

Receptorerne i testiklerne og i anus er ikke forbundet med vores evne til at smage ting, siger Wender Bredie, der er professor på Københavns Universitets Institut for Fødevarevidenskab.

'Det er rigtigt, at der sidder receptorer forskellige steder i kroppen, blandt andet i testiklerne og i anus, som er magen til dem, vi har i munden og næsen,' siger Wender Bredie til Videnskab.dk.

'Men det er kun smagsreceptorerne i munden og næsen, der er forbundet til det nervesystem i hjernen, som er aktiveret, når vi registrerer forskellige smagsvarianter,' fortsætter han.

Det betyder med andre ord, at det er helt umuligt for testikler at give smagsoplevelser - i hvert fald på den måde, mændene her forsøger sig med.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvorfor skyder mænd ikke al sæden af, når de får udløsning?

Internettet sladrer: Her er din sexfantasi

Hvorfor smager øl fra flaske bedre end fra dåse?