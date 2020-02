Derfor går mågerne efter din mad

Måger er irriterende. Det er der mange, som er enige om. Men ny forskning har lige gjort de næbbede flyvere endnu mere trælse.

Et nyt studie viser, at sildemåger var mere tilbøjelige til at gå efter madvarer, som de havde set mennesker holde, når de havde muligheden for at vælge mellem det og uberørt mad.

Det skriver University of Exeter i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Vores fund viser, at måger sandsynligvis er mere tilbøjelige til at nærme sig mad, som de har set mennesker tabe på jorden, så de associerer muligvis områder, hvor mennesker spiser, med et let måltid, siger medforfatter på studiet Laura Kelley, seniorforsker ved Centre for Ecology and Conservation på University of Exeter, til University of Exeter.

Selvom de er en fast del af bybilledet i mange storbyer, er urban mågeadfærd et ret uudforsket område.



Derfor ville forskerne finde ud af, om måger bare tiltrækkes af synet af mad, eller om menneskers handlinger kan henlede deres opmærksomhed på mad.

- Vores studie viser, at signaler fra mennesker kan spille en vigtig rolle i måden, måger finder mad på, og kan delvist forklare, hvorfor måger har haft succes med at slå sig ned i byområder, siger førsteforfatter Madeleine Goumas, forsker ved Centre for Ecology and Conservation på University of Exeter, i pressemeddelelsen.

I studiet lagde forskerne to indpakkede myslibarer foran individuelle måger og satte en spand henover begge. Så blev den ene spand løftet, myslibaren samlet op og håndteret i 20 sekunder og derefter lagt tilbage på jorden.

I alt blev 38 måger testet. 24 af dem hakkede i én af myslibarerne, og heraf valgte 19 af dem den, som var blevet samlet op.

Resultatet understreger, hvor vigtigt det er, at man smider sit madaffald i skraldespanden, mener Laura Kelley.

