Det ikoniske GoldenEye-teleskop lukker og slukker

Efter flere ugers usikkerhed er det blevet besluttet, at Arecibo-Observatoriet ikke kan reddes og skal lukkes ned.

Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

Beslutningen kommer, efter at to af teleskopets støttekabler rev sig ud af deres sokler, så hele strukturen risikerer at kollapse.

Observatoriets komplekse struktur gør det svært at lave nogle konkrete vurderinger af sikkerheden.

Men ingeniører på stedet bange for, at et reparationsforsøg i værste fald vil tilskynde kollapset, og at det ikke vil være muligt at sikre reparatørernes sikkerhed.

Mens det næsten 60 år gamle observatorie stadig stod til at redde, efter det første af de to støttekabler rev sig løs tilbage i august, havde ingen forudset det, da kabel nummer to rev sig løs 6. november og dødsdømte redningsplanerne.

Forskere, der havde planer om at bruge observatoriet, vil så vidt muligt få hjælp til at overføre deres arbejde til andre teleskoper og faciliteter, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Men grundet Arecibo-Observatoriets unikke radarprofil, hvilket gjorde det ideelt til at udforske asteroider og andre objekter i Solsystemet, går nogle af de videnskabelige projekter tabt, og forskere, der har arbejdet på observatoriet, begræder tabet.

Observatoriet var også del af SETI-projektet, som leder efter udenjordisk liv.

Forskerne håber, at en nedrivning kan skåne de omkringliggende faciliteter, så de kan bevares, for at ære den videnskab observatoriet har været del af.

- At fortsætte med at udforske og lære, det er hjertet og sjælen i Arecibo, siger Ashley Zauderer, som er projektdirektør på observatoriet, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

- Det er ikke teleskopet, der er hjertet og sjælen, det er menneskene.

