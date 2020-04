Det kan ske med virussen over tid

Naturen er indrettet sådan, at den nye coronavirus med tiden formentlig bliver mere smitsom, men mindre farlig, fortæller virolog

På Færøerne og i Kina har man fundet to forskellige varianter af coronavirus, hvor den ene tilsyneladende spredes hurtigere end den anden. Det skriver Videnskab.dk. https://videnskab.dk/krop-sundhed/coronavirus-muterer-hele-tiden-hvorfor-hvordan-og-er-det-godt-eller-farligt

Kortlægning af coronavirussens arvemasse i Island har vist, at der alene i Island findes 40 mutationer af coronavirus, og nu viser analyser fra Aalborg Universitet og Statens Serum Institut, at coronavirus tilsyneladende muterer, hver gang den inficerer en ny person.

Skal vi være bange for mutationer og nye varianter af coronavirus?

Når Statens Serum Institut kan se, at virus muterer, er størstedelen ’stumme’ mutationer.

En ’stum’ mutation, er en mutation, som ikke ændrer på virussens evner til at inficere eller på de proteiner, virussen laver.

Nogle af de tilfældige mutationer kan dog styrke virussen. Det betyder, at der i princippet godt kunne komme en farligere og mere dødelig variant, vurderer professor i virologi på Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

'Hvis vi ser på det på en længere bane, så vil det nok ikke ske, men der kan komme udsving, hvor vi kan se varianter med større dødelighed. Men de vil normalt også hurtigt forsvinde igen, hvis værten oftere dør,' siger Allan Randrup Thomsen til Videnskab.dk.

Hvorfor nu det? Er det ikke en del af virussers natur at gøre os syge og slå os ihjel?

Nej, forklarer Lasse Vinner fra Globe Institute på Københavns Universitet, der forsker i evolution og virus.

'Udfra virussers 'synspunkt' er det mest optimale, at du gør værten så lidt syg som muligt. Så virussen kan gro i sin vært og sprede sig til så mange som muligt, men uden at skade sin vært,' siger han.

Hvis værten bliver meget syg og ikke går udenfor eller ligefrem dør af virussen, så stopper spredningen af virus.

På den måde er coronavirus formentlig bedre tilpasset de flagermus, den nok kom fra. Den kunne spredes blandt flagermusene, men uden at gøre dem specielt syge.

Hvis den får lov, vil evolutionen favorisere, at virussen tilpasser sig til den nye vært, så den kan formere sig på en måde, som giver mest mulig virusspredning.

'Når virus skifter vært, som coronavirus for nylig har gjort, da den smittede os mennesker, er der bedre muligheder for, at mutationer kan overleve, fordi virus ikke er optimalt tilpasset det nye miljø,' siger Allan Randrup Thomsen.

'Tilpasningen vil gøre, at de viruspartikler, som spredes bedst, men gør værten mindst syg, vil dominere. Derfor vil coronavirus med stor sandsynlighed udvikle sig til at blive mere smitsom, men gøre os mindre syge,' vurderer han.

