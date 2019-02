Din psyke påvirker måske din kat, mere end du tror

Er din kat sur, arrogant eller doven? Så skal du måske se lidt indad.

Britiske forskere har i et nyt studie fundet en sammenhæng mellem katteejeres personlighed og deres katte. Det skriver the Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Et andet studie, som Videnskab.dk netop har skrevet om, peger også på, at der findes en lignende sammenhæng mellem hundeejere og deres hundes opførsel.

I det nye kattestudie blev mere end 3.000 katteejere spurgt ind til deres personlighed samt deres kats adfærd, helbred og livsstil.

Forskerne sammenkørte herefter svarene og fandt ud af, at der var et overraskende sammenfald mellem katteejernes personlighedstræk og kattenes velbefindende.

For eksempel havde de katteejere, der beskrev sig selv som neurotiske, i højere grad katte med adfærdsproblemer.

På den anden side viste deres undersøgelse også, at katteejere, der var i mere mental balance, havde katte, der var roligere, gladere og sundere.

En af forskerne bag studiet, postdoc ved Nottingham Trent University, Lauren Finka, mener, at det skal ses som et udtryk for, at vores velbefindende eller mangel på samme smitter af på kattene, fortæller hun til the Telegraph.

Hun fastslår samtidig, at mere forskning er nødvendigt for at kunne underbygge denne ide.

Indtil videre har man kun fundet en statistisk sammenhæng - en såkaldt korrelation. Læs mere om forskellen på korrelation og kausalitet her.

