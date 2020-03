Dine tænder afslører stress

Stressende livsbegivenheder sætter sig i dine tænder.

En gruppe forskere har fundet ud af, at begivenheder som fødsel, overgangsalder og endda indespærring tilsyneladende sætter sig spor i tænderne gennem hele livet. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

- Vi anede ikke, at en del af vores organisme fungerede som et livslangt biologisk arkiv, siger Paola Cerrito, som er ph.d i antropologi, tilknyttet New York Universitet og medforfatter til det nye studie, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Ligesom årringe i et træ fortæller om det klima og miljø, træerne har vokset i, kan forskerne koble mærker i vævet ved tandrødderne (kaldet cement) med vigtige begivenheder i et menneskes liv.

I det nye studie kunne forskerne for eksempel se spor efter, om kvinder havde født eller var gået i overgangsalderen. For en 25-årig kvinde kunne forskerne også se, hvornår hun flyttede fra landet til byen.

Forskerne vil nu undersøge tænder på primater og andre af menneskets slægtninge - som neandertalere - for at se, om deres tænder rummer lignende hemmeligheder.

Metoden kan sandsynligvis også bruges af arkæologer til at opnå en mere fyldestgørende forståelse af, hvordan tidligere civilisationer levede, forklarer Paola Cerrito til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Forskerne kan måske sammenligne skriftlige kilder af personers liv med de biologiske data, som tænderne rummer.

