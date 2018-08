Dine underbukser kan afsløre din sædkvalitet

Hvis du er mand, er dit svar ikke ligegyldigt, for dit valg af underbukser kan faktisk have en betydning for din sædkvalitet, skriver videnskabsmediet New Scientist ifølge Videnskab.dk

For en række forskere fra Harvard University har nemlig lavet et studie, hvor de har undersøgt 656 mænds sædkvalitet, og hvilken type undertøj, de bruger.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Fingre afslører længden på penis

Her fandt de frem til, at mænd, der brugte de mere luftige boxershorts, generelt havde bedre sæd end mænd, der gik i andre former for undertøj.

Mændene med boksershorts havde således 25 procent højere koncentration af sæd, 17 procent mere sæd og 33 procent flere svømmende sædceller per udløsning.

Resultaterne er tilpasset andre faktorer som alder, vægt, rygning og form, skriver News Scientist, der dog tilføjer, at der kan være andre medvirkende faktorer, som studiet ikke har kunnet tage højde for.

Dermed kan forskerne ikke fastslå, i hvor høj grad problemerne med sædkvaliteten skyldes valget af underbukser eller andet, som mændene med ringe sædkvalitet også kan have tilfælles.

Læs mere på Videnskab.dk: Sex med dyr – ja, hvorfor ikke?

Forskerne giver dog alligevel et bud på, hvad en forklaring på deres resultater kan være, nemlig at sædproduktionen er bedst, når testiklerne er nogle grader køligere end resten af underlivet.

Stramtsiddende undertøj kan således gøre testiklerne for varme og dermed have en negativ effekt på sædkvaliteten.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Vi har løst historiens største UFO-mysterium

Lektor ved Harvard University og hovedforfatter bag studiet, Jorge Chavarro, understreger dog, at stramtsiddende undertøj ikke nødvendigvis er et problem for fertiliteten.

- De mænd, der skal være mest opmærksomme på, hvilken type undertøj de går i, er dem, der allerede har problemer med fertiliteten,- fortæller Jorge Chavarro ifølge New Scientist.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Så meget sex dyrkede sultan for at få over 1.000 børn

Alien-lignende skelet er et medicinsk mysterium

Pokkers: Penis falder af efter sex