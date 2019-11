Dinosaurerne gik rundt på den anden side af Mælkevejen

Det er nok ikke alle, der lige er klar over det, men vores solsystem står faktisk ikke stille. Det er i konstant bevægelse, og det tager cirka 250 millioner år for vores sol at nå en hel omgang rundt om vores galakse – Mælkevejen.

Det har ifølge Business Insider fået Jessie Christiansen, der forsker i exoplaneter hos NASA, til at undre sig over, hvordan vores planet så ud, sidst den befandt sig i denne ende af galaksen, hvor vi er nu. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se en animation af, hvor Jorden befandt sig, da dinosaurerne regerede.

Dengang for cirka 250 millioner år siden var Jorden i begyndelsen af Triastiden. I denne periode begyndte dinosaurerne så småt at betræde vores jordklode, men det skulle vare mange år, før de for alvor blev udbredte.

Læs mere på Videnskab.dk: Uforklarlige fænomener på dværgplaneten Ceres

Da vores planet for cirka 125 millioner år siden nåede den modsatte ende af Mælkevejen, sammenlignet med hvor den er i dag, var vi i Kridttiden, hvor dinosaurerne for længst var begyndt at dominere.

Hvis man til sammenligning ser på de cirka 350.000 år, hvor det moderne menneske - Homo sapiens - har eksisteret, virker dette blot som en lille fodnote i resten af Jordens rejse gennem galaksen.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvad er det for et mærkeligt havvæsen, der er skyllet op på dansk strand?

Jessie Christiansen fik ideen til denne skæve udlægning af Jordens historie, da hun opdagede, hvor fascinerede folk blev, når hun fortalte dem, at vores solsystem var i den modsatte ende af galaksen, dengang dinosaurerne dominerede.

- Det var første gang, det gik op for mig, hvor godt den astronomiske tidsskala passer sammen med den fossile tidsskala, forklarer hun til Business Insider ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Dinosaurerne var allerede ved at uddø, da meteoren ramte

Forskere finder nye kæmpeedderkop med mystisk horn på ryggen

Internettet sladrer: Her er din sex-fantasi