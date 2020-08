Dinosaurernes skræk: Kæmpekrokodiller havde enorme tænder

Dinosaurerne i kridttiden skulle se sig en ekstra gang over skulderen, når de skulle slukke deres tørst ved et vandhul.

Her kunne de nemlig risikere at støde på kæmpekrokodillen Deinosuchus, på dansk ’rædselskrokodille’, som havde størrelsen og bidkraften til at nedlægge selv de største rovdinosaurer.

Det skriver forlaget Taylor & Francis Group ifølge Videnskab.dk.



Forlaget har netop udgivet et nyt studie i deres tidsskrift Journal of Vertebrate Paleontology, hvor forskere for første gang har malet et komplet billede af Deinosuchus.

Kolossen levede for 75 til 82 millioner år siden, i det der i dag svarer til det vestlige Nordamerika, og var det største rovdyr i sit økosystem.

- Disse nye eksemplarer, som vi har undersøgt, afslører et bizart, monstrøst rovdyr med tænder på størrelse med bananer, siger palæobiolog Adam Cossette fra New York Institute of Technology, medforfatter af studiet, til Taylor & Francis Group.

Læs mere på Videnskab.dk: Er der flere stjerner i universet end sandkorn på Jordens strande?

Med en kropslængde på ti meter var Deinosuchus næsten dobbelt så stor som den største nulevende nilkrokodille, men lignede derudover sine nutidige slægtninge – med undtagelse af en særegen kartoffelnæse med to ekstra åbninger, hvis funktion endnu er ukendt.

- Det viser at krokodiller ikke blot er ’levende fossiler’, som ikke har ændret sig siden dinosaurtiden. De har udviklet sig lige så dynamisk som enhver anden dyreart, siger medforfatter og professor i palæontologi Christopher Brochu, til Taylor & Francis Group

Det er endnu ukendt, hvorfor Deinosuchus uddøde, ti millioner år før den masseudryddelse som gjorde en ende på dinosaurerne, men det er en af de ting, som forskerne håber at få afklaret i fremtiden.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Dør man øjeblikkeligt ved halshugning?

Var der en vikingetid i Skandinavien – 2.000 år før vikingerne?

Coronavirus: Alt om de nyeste tal, symptomer og behandling