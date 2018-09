Diplomater udsat for hemmelige angreb: Nyt om mystisk epidemi

Flere amerikanske diplomater blev tilbage i 2016 ramt af en hovedpine-epidemi. Nu mener forsker, at de har været udsat for et mikrobølgeangreb

I november 2016 blev en række amerikanske diplomater og deres familier i Cuba pludseligt ramt af en hovedpine-epidemi.

Flere af dem fortalte, at de havde hørt en høj tone, og at de siden have oplevet kvalme, migræne, svimmelhed, træthed, søvn- og høreproblemer.

Flere læger og forskere er nu enige om, at de amerikanske ambassadefolk og deres familier har været udsat for et mikrobølgeangreb, som har resulteret i varige hjerneskader, skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

En række forskere, der undersøgte 24 af diplomaterne med den pludselige hovedpine, slog i en rapport fast, at de var blevet udsat for en slags lydangreb, og at der var flere symptomer på hjerneskader.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvor langt tilbage kan vi huske?

Nu fortæller hovedforfatteren bag rapporten og leder af Center for Brain Injury and Repair på University of Pennsylvania i USA, Douglas H. Smith, til New York Times, at det mest sandsynlige er, at diplomaterne har været udsat for et angreb med højintense mikrobølger.

- Alle var skeptiske omkring det (forklaringen med højintense mikrobølger, red.) i første omgang, men nu er alle enige om, at der er noget om det, fortæller han ifølge New York Times.

Læs mere på Videnskab.dk: Hjernen kan være forprogrammeret til kronisk smerte

Den nye forklaring kommer, efter en række nylige studie har set nærmere på symptomerne ved højintense mikrobølger, skriver the Washington Post.

Professor i medicin ved University of California Beatrice A. Golomb har blandt andet sammenlignet symptomerne hos diplomaterne med en gruppe patienter, der lider af sygdomme relateret til radiofrekvent stråling, og fundet ud af, at symptomerne er meget ens.

Hendes studie udkommer ifølge planen til oktober i det videnskabelige tidsskrift Neural Computation.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Sæd bliver bedre af valnødder

I rapporten, der udkom i marts i år, blev mikrobølgerne ikke nævnt som en forklaring, men det menes altså nu at være den mest sandsynlige forklaring udfra diplomaternes symptomer.

Det amerikanske Udenrigsministerium og FBI vil endnu ikke bekræfte teorien overfor New York Times.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvorfor har asiater skæve øjne?

Heftig snegle-sex bekræfter Alice i Eventyrland-hypotese

Alt, hvad du bør vide om tømmermænd