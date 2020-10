'Djævelsk' bille overlever at blive kørt over af en bil

Det er måske ikke lige til at se det, hvis du ikke lige ved det, men billen med det engelske navn ‘The diabolical ironclad beetle’ (Phloedes diabolicus) kan klare mere end de fleste andre dyr. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se billens krop modstå enorme tryk.

Billen, som man på dansk kan oversætte til ‘den djævelske pansrede bille’ har et exoskelet, der gør dyret til et af de mest hårdføre i naturens verden.

Et exoskelet sidder uden på kroppen. Det gør biller meget fleksible og hjælper dem med at kunne ændre form, uden at insekterne tager skade. Et exoskelet er også i stand til at fordele energien, når det rammes af noget.

'Den pansrede bille' kan derfor overleve at blive kørt over af en bil samt at blive trådt på af et menneske, og nu har forskere muligvis opdaget ‘den pansredes’ hemmelighed.

Billen er omkring en centimeter lang og kravler rundt i ørkener i den sydvestlige del af Nordamerika.

Forskerne undersøgte billens exoskelet ved at teste dets grænser med en stålplade, der blev presset hårdere og hårdere ned over skelettet.

Hvor den gennemsnitlige bille kan klare et pres på 68 newton (enheden for kraft), er ‘den jernklædte bille’ i en helt anden liga.

Dens exoskelet kan klare et pres på 149 newton, hvilket svarer til 39.000 gange dens egen vægt.

- ’Den jernklædte bille’ lever på jorden og er ikke hurtig eller let som en fjer. Den er derimod bygget mere som en lille tank, siger materialeforskeren David Kisailus fra University of California Irvine til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne foretog CT-skanninger og brugte et elektronmikroskop til at undersøge exoskelettet nærmere. De brugte også simulationer og 3D-printede modeller.

De fandt ud af, at nøglen til billens hårdførhed ligger i dens såkaldte ‘elytra’.

Hos flyvende biller er ‘elytra’ den hårde del af deres forvinger, der beskytter bagvingerne, som billerne bruger til at flyve med.

‘Den jernklædte bille’ kan ikke flyve, men dens ‘elytra’ har derimod forstærket dens skelet, der fungerer som et uigennemtrængeligt panser.

Billens exoskelet består af kitin, der er et materiale, som består af glukose og et netværk af proteiner. Sammenlignet med andre biller har ‘den jernklædte bille’ 10 procent mere protein i kroppen.

