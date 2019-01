DNA-analyse afliver sejlivet Nazi-myte

Har du hørt historien om, at det slet ikke var topnazisten Rudolf Hess, men en dobbeltgænger, der afsonede en livstidsdom i Spandau-fængslet efter nazisternes krigsforbrydelser?

Denne teori er nu endegyldigt blevet afvist med en DNA-prøve, der kan konstatere 99,99 procent sandsynlighed for slægtskab mellem 'fange nummer 7', som Rudolf Hess blev kaldt, og en fjern og anonym slægtning til ham. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Selv Rudolf Hess' læge i Spandau-fængslet troede, at der var tale om en dobbeltgænger, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk. Blandt andet fordi han nægtede at se sin familie og påstod at lide af hukommelsestab.

Læs mere på Videnskab.dk: Fandt holocaust virkelig sted?

Imidlertid har man gemt en blodprøve, der er taget fra fange nummer 7 i 1982.

Og efter det er lykkedes forskerne bag studiet at finde en fjern slægtning til Rudolf Hess, har man kunnet sammenligne den gamle blodprøve med en blodprøve fra slægtningen.

Normale faderskabstests virker ikke på så fjerne slægtninge, med ved at fokusere på Y-kromosomerne kunne forskerne følge slægtskabet fra fædre til sønner.

Læs mere på Videnskab.dk: Nazisternes buddhistiske figur stammer fra rummet

Laboranterne, der udførte testen, blev ikke på forhånd informeret om, hvilken historisk person der var tale om.

Rudolf Hess blev sammen med en række andre topnazister dømt under Nürnbergprocessen. Mens andre blev idømt dødsstraffe, var han en af dem, der fik livstid i fængsel.

Straffen skulle afsones i Spandau-fængslet i Berlin, hvortil han ankom i 1947 som 'fange nummer 7'. I 1987, da han var den eneste indsatte tilbage i fængslet, begik han selvmord.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvad er deja-vu?

’Spøgelsesslange’ fundet på Madagaskar

Elefant taler menneske-sprog