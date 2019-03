Døren til helvede: Krater har brændt i over 40 år

Med en diameter på 69 meter og en dybde på 30 meter er Darvaza-krateret i Turkmenistan i sig selv et bemærkelsesværdigt syn. Læg dertil, at det enorme jordhul har stået i flammer uafbrudt i over 40 år, og du har noget af en turistattraktion. En farlig en, vel at mærke.

'Døren til helvede', som det bliver kaldt, har nemlig kostet flere menneskeliv gennem tiden.

Krateret opstod i 1971, da en gruppe sovjetiske ingeniører på jagt efter naturgas måtte se deres boreplatform kollapse, og af frygt for, at farlige gasser herfra ville strømme ud i atmosfæren, satte de ild til krateret i håbet om, gasserne ville være brændt af inden for nogle uger.

Det skete bare ikke, og den dag brænder krateret fortsat.

- Kraterets historie er fascinerende. Nogle fejlberegninger betød, at maskineriet - muligvis indeholdende nogle af arbejderne - faldt sammen, fortæller fotografen Alessandro Belgiojoso til nyhedsbureauet AP.

- Eftersom gassen i atmosfæren gjorde det umuligt at bo i landsbyer selv langt fra krateret, var den bedste mulighed at sætte ild til gassen og vente på, at gasfeltet på et tidspunkt ville tørre ud.

- Historien er ikke noget at være stolt af for regeringen, og turisme er ikke rigtig velkomment af myndighederne, siger Belgiojoso om stedet, der til trods herfor altså flittigt besøges af eventyrlystne vovehalse. På trods af den afsides placering, små 250 kilometer fra Turkmenistans hovedstad, Ashgabat, strømmer angiveligt hundreder af turister til hvert år.