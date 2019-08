Dræber myte: Amazonas er IKKE 'verdens lunger'

Regnskoven i Amazonas producerer 20 procent af verdens ilt, skrev den franske præsident, Emmanuel Macron, 22. august på Twitter.

Det har han næppe selv fundet på, for tallet kan genfindes i mange medier, hvor regnskoven i Amazonas også bliver kaldt ’verdens lunger’.

Men selvom afskovningen i Amazonas truer biodiversiteten og kan forværre den globale opvarmning, er der ingen fare for, at brandene er ved at tømme Jorden for ilt.

Det skriver en amerikansk professor i klimatologi en artikel bragt i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

'Der er mange årsager til at være forarget over dette års skovbrande i Amazonas, men udtømningen af Jordens ilt-lager er altså ikke én af dem,' skriver professor og klimatolog Scott Denning fra Colorado State University i en artikel på Videnskab.dk.

I virkeligheden stammer næsten al den ilt, som vi mennesker kan indånde, fra Jordens have, fortæller den amerikanske professor.

På landjorden ender næsten alt den producerede ilt nemlig med at indgå i biologiske processor i skovene selv.

Mikroorganismerne i skoven forbruger ilten, når de nedbryder døde planter og dyr. Resultatet er, at skoven næsten forbruger lige så meget ilt, som den producerer.

Hvis ilten ikke skal optages igen, skal en del af det biologiske materiale tages ud af systemet, før mikroorganismerne får fat i det.

Og det sker i havene, når materialet hurtigt falder til bunds på dybt vand i områder, der allerede er udtømt for ilt, skriver den amerikanske professor.

Selv hvis alle Jordens skove og alt andet organisk materiale på Jorden blev brændt af på et splitsekund, ville forbrændingen forbruge mindre end én procent af verdens ilt.

Der er desuden nok ilt i luften til at holde i millioner af år, og mængden af ilt er i højere grad bestemt af Jordens geologi, end hvad mennesker gør ved deres landbrugsarealer, skriver professor Scott Denning i artiklen på Videnskab.dk.

Vi skal derfor ikke være bange for, at afskovningen i Amazonas pludselig skulle få os til at snappe efter vejret.

'Det faktum, at den tiltagende afskovning truer nogle af de vigtigste landskaber for biodiversiteten og kulstof-lagring på Jorden, bør dog være grund nok til at være imod den,' skriver Scott Denning fra Colorado State University.

