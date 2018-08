Dreng udvikler sig normalt, selvom han mangler en stor del af hjernen

En dreng, der fik fjernet en stor del af hjernen, udvikler sig som et normalt barn på hans alder.

En tiårig amerikansk dreng holder trit med sine jævnaldrene, selvom han for tre år siden fik fjernet en tredjedel af højre hjernehalvdel.

Det skriver NewScientist ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere skanninger af drengens hjerne før og efter operationen.

For tre år siden fik drengen fjernet en tredjedel af højre hjernehalvdel for at behandle hans epilepsi.

Med operationen, der kaldes en lobektomi, ville lægerne fjerne den del af hans hjerne, hvor epilepsianfaldene startede.

Operationen betød, at drengen ikke længere kan se det fulde visuelle område.

'Han er blind for information fra alt til venstre for ham. Alt til venstre for hans næse overføres ikke til hans hjerne, fordi nakkelappen i hans højre hjernehalvdel mangler og ikke kan modtage disse oplysninger,' siger professor i psykologi Marlene Behrmann fra Carnegie Mellon University i Pensylvenia til NewScientist.

Hun er en af de forskere, der har fulgt drengen efter hans operation.

Selvom synet aldrig blev gendannet, så blev de mere komplicerede funktioner, eksempelvis ansigtsgenkendelse, overtaget af venstre hjernehalvdel.

Dette kan hænge sammen med, at drengen var så ung, at hans hjerne endnu ikke var færdigudviklet.

Drengen er et levende bevis på, hvor plastisk og smidig hjernen er - specielt når man er barn, mener forskerne.

Det er derfor ikke sikkert, at alle ville slippe lige godt fra denne type operation.

