Druk-myte aflivet: Rækkefølgen af øl og vin betyder intet for dine tømmermænd

Forsøg med fulde testpersoner viser, at det ikke giver en bedre brandert at drikke først øl og så vin

Kender du remsen, der lyder: 'Vin efter øl giver glade føl, øl efter vin giver fulde svin'?

Hvis ikke, så bedyrer remsen, at det er mest tilrådeligt at bygge en brandert på først at drikke vin og derefter øl, mens den omvendte cocktail er mere risikabel - medmindre man altså vil være 'et fuldt svin'.

Det gamle mundheld kan dog ikke bekræftes ifølge et nyt, sjovt studie, som britiske og tyske forskere står bag, skriver the Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Begge blandinger giver nemlig potentielt gedigne tømmermænd, konkluderer forskerne.

I studiet har man brugt 90 forsøgspersoner i aldersgruppen 19 til 40 år. Forsøgspersonerne blev inddelt i tre grupper:

1. En gruppe drak hvidvin og derefter øl.

2. En gruppe drak øl og derefter hvidvin.

3. Den sidste gruppe var delt i to: Én gruppe, der kun drak vin, og én, der kun drak øl.

Forskerne serverede inden forsøget en middag, der var skræddersyet til hvert enkelts behov.

Siden hældte de alkohol på deltagerne. Alle fik, hvad der svarede til en alkoholkoncentration på 0,11 procent, hvilket svarer til cirka 1,3 liter øl og fire store glas hvidvin.

Efter festlighederne fik alle forsøgspersoner et glas vand, der igen var tilpasset hvert enkelts kropsvægt, og siden blev de sendt i seng under opsyn.

Om morgenen blev deltagernes tømmermænd målt gennem en række faktorer som tørst, svimmelhed, hovedpine, træthed, mavesmerter, hjerterytme, appetit mm.

En uge efter gentog forskerne hele forsøget, men forsøgspersonerne havde skiftet gruppe. Så de, der sidst drak vin og øl, skulle nu drikke øl og vin, og de, der kun drak øl, skulle nu kun drikke vin.

Efter at have analyseret på al data kunne forskerne altså konstatere, at druk-rækkefølgen ikke havde nogen afgørende betydning for »intensiteten af tømmermænd,« skriver forskerne.

'Vi har aflivet remsen, den er ikke sand,' fortæller en af forskerne bag studiet, seniorforsker ved Cambridge University, Kai Hensel, ifølge the Guardian.

'Du vil have det på samme måde, uagtet hvilken rækkefølge du indtager alkoholen i,' tilføjer han.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift American Journal of Clinical Nutrition.

