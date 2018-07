Du behøver ikke drikke den: Blot duften af kaffe gavner præstationen

Kaffe er godt.

Sådan må konklusionen lyde, efter utallige studier og analyser peger på, at den sorte drik i rette mængder er sund for kroppen.

Men ikke nok med det så giver kaffen dig måske også mentale fordele – uden du drikker den.

Hvis man skal tro et nyt studie, ser det nemlig ud til, at bare duften af kaffe skruer op for vores analytiske evner, inden vi har fået en dråbe indenbords.

Det skriver ScienceAlert.com ifølge Videnskab.dk.

I studiet blev 114 studerende bedt om at besvare matematik-spørgsmål fra en adgangstest til universitetet, og her gik det markant bedre for de studerende, der under testen blev udsat for duften af kaffe.

Det kan skyldes mange andre årsager end kaffen, og derfor skal resultatet også læses med et stort forbehold.

Men forskerne mener, at de studerendes gode præstationer i duften af kaffen kan skyldes en form for placebo-effekt.

Ikke kun selve matematiktesten, men også de studerendes forventninger til egen præstation, så nemlig ud til at være forbedret af kaffeduften og må derfor ifølge forskerne være en god del af forklaringen.

Studiets resultat skal tages med et gran salt, især fordi forsøgsgruppen er meget lille, men ikke desto mindre er det ifølge forskerne et skridt på vejen mod at forstå, hvordan hjernen opfatter dufte.

Studiet er publiceret i Journal of Environmental Psychology.

