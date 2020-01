Du bestemmer: Hvad skal NASA's Mars-robot hedde?

Nej, den skal ikke hedde ’Robot McRobotFace’.

De fleste kender navnet R2-D2, som tilhører den lille blå og hvide droid (robot) fra Star Wars sagaen.

Nu beder virkelighedens rum-eventyrere NASA verden om hjælp til at vælge navnet på deres nye rum-robot.

Det skriver CNN ifølge Videnskab.dk, hvor du også finder et link til afstemningen.

'Udholdenhed', 'Mod' og 'Opfindsomhed' er tre navne blandt de ni finalister i NASA's konkurrence.

Ifølge CNN har amerikanske skolebørn i alle aldre indstillet forslag til navne. Et panel af tusindvis at frivillige har herefter kogt de indledende 28.000 bidrag ned til disse 9 finalister:

Endurance (Udholdenhed)

Tenacity (Ihærdighed)

Promise (Løfte)

Perseverance (Vedholdenhed)

Vision (Vision)

Clarity (Klarhed)

Ingenuity (Opfindsomhed)

Fortitude (Tapperhed)

Courage (Mod)

Den nye Mars-robot er et køretøj, som efter planen skal lande på Den Røde Planet i starten af 2021. Her skal den fortsætte tidligere Mars-robotters missioner ved at lede efter spor af oldgammelt liv på planeten og tage prøver, som på et tidspunkt skal fragtes tilbage til Jorden.

Samtidig skal den teste udstyr samt studere vejret og de atmosfæriske forhold. Alt sammen for at undersøge, om mennesker en gang kan sætte fod i det røde Mars-sand.

Der kan stemmes frem til 27. januar, og Mars-bilens navn bliver offentliggjort 15. marts.

