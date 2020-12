Edderkop kan sprede resistente bakterier

På de britiske øer døjer man med en stigende bestand af den invasive, giftige edderkoppeart ‘falsk enke’, Steatoda nobilis.

Og som om det at blive bidt af sådan en ikke i sig selv er slemt nok: Edderkoppen har også ry for, at dens giftige bid får kød til at gå i forrådnelse.

Indtil nu har der ikke været noget bevis for det, men et nyt studie fra National University of Ireland påviser, at den falske enkes bid overfører antibiotikaresistente bakterier, skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Edderkoppens gift er i sig selv ikke farlig for mennesker, men bakterierne, som lever på dens tænder, kan, forbløffende nok, overleve giften og overføres via bid.

Læs mere på Videnskab.dk: Verdens giftigste edderkop har adskillige liv på samvittigheden

Det kan forklare, hvorfor bidofrene i sjældne tilfælde måtte indlægges med sår, som ikke kunne hele, hvor langvarige antibiotikabehandlinger har været nødvendige.

I de værste tilfælde har der været risiko for amputering og muligvis et enkelt dødsfald, selvom sidstnævnte endnu ikke er bekræftet.

Tidligere antog man, at sager, hvor bidofres sår gik i betændelse, var forårsaget af, at ofrene selv rørte ved såret og påførte bakterierne.

Studiet påviser også, at flere almindelige husedderkopper bærer farlige bakterier, men kun bakterierne, som de fandt på den falske enkes tænder, var antibiotikaresistente.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvor store kan danske edderkopper blive?

'Vores studie påviser, at edderkopper (den falske enke, red.) ikke blot er giftige, men også bærer farlige bakterier, som kan forårsage alvorlige infektioner,' fortæller Neyaz Kahn, en af forskerne bag studiet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

'Den største trussel er, at nogle af disse bakterier er multiresistente, hvilket gør dem særlig svære at behandle med almindelig medicin. Det er noget, som sundhedsfagfolk bør have i baghovedet fremover.'

Den falske enke lever heldigvis ikke i Danmark.

