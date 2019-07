Effektiv myggekur: Forskere har reduceret antallet af dræbermyg drastisk

På bare to år er kinesiske forskere stort set lykkedes med at udrydde en af verdens mest invasive myg fra to kinesiske øer.

Det drejer sig om tigermyggen, der er kendt for at bære på farlige infektionssygdomme som Zika og dengue, der dræber millioner af mennesker hvert år, skriver Videnskab.dk.

Myggen er notorisk svær at kontrollere, og i de seneste årtier har den spredt sig fra Asien til alle kontinenter på kloden ud over Antarktis.

Med begrænsede vacciner og behandlingsmuligheder for de sygdomme, som myggen spreder, kan det lille insekt have store konsekvenser for folkesundheden i mange lande.

Derfor er det vigtigt, at man i større grad for kontrol over den drabelige myg, og det er man altså lykkedes med i Kina, fremgår det på ScienceAlert.

Ved at kombinere to eksisterende kontrolmetoder er kinesiske forskere nemlig lykkedes med at reducere tigermyggens population med op til 94 procent på 2 kinesiske øer. Nogle steder kunne man ikke finde ét eneste levende myggeæg i op til 13 uger.

Den ene af de to metoder går ud på at sterilisere myggene gennem stråling

Den anden går ud på at inficere æggene med en særlig bakterie, der får dem til ikke at klække

Kombinationen af de to allerede kendte metoder ser ud til at virke langt mere effektivt end metoderne hver for sig.

Resultaterne taler i hvert fald for sig selv: Ikke kun populationen af tigermyggen er faldet drastisk, de lokale på de to øer har også oplevet et fald af myggestik på op til 97 procent.

Peter Armbruster, professor i biologi ved Georgetown University, der ikke har været involveret i studiet, har i en vurdering kaldt resultaterne for "enestående".

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature.

